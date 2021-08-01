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ICTV Ранок 01.08.2021 06:00
01.08.2021 06:00
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Найкращому в світі сину. Зворушливі привітання з Днем народження від батьків


Привітання з Днем народження для сина від мами та батька.

У День народження сина батькам так хочеться знайти для нього особливі слова.

Але не завжди просто висловити всю ту ніжність і любов, яка накопичилася в серцям мами і тата.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив зібрати красиві, теплі та зворушливі вітання сину українською мовою.

Привітання сину з Днем народження у прозі

У кожному віці є свої переваги. В дитинстві ти був непосидючим і безтурботним, ти поспішав встигнути скрізь і усюди. Зараз ти – шановний, впевнена в собі людина. Ти відкрив свою справу, створив міцну сім’ю і побудував шикарний будинок, а на дачі у тебе прекрасний фруктовий сад. Сьогодні, синку, ми зібралися, щоб тебе привітати. Всього самого світлого я хочу тобі побажати. Збережи свій юнацький запал і не зраджуй собі.

***

Дорогий синку, у твій день народження хочеться привітати тебе з любов’ю і побажати бути впевненим у собі, сміливою й рішучою людиною, переможцем і лідером у всіх задуманих справах. Будь веселий, здоровий, товариський, зберігай творчий підхід до справи і вір в свою мрію.

***

З днем народження, дорогий синочку! Нехай твоє життя буде веселою і легкою, наповненої підтримкою друзів і коханих. Бажаю, щоб твої найкращі якості розвивалися, цілі досягалися, мрії здійснювалися. Ми тебе дуже любимо! Ти завжди можеш розраховувати на нашу підтримку. Гарного настрою, здоров’я, удачі!

***

Хороший наш синок, ти наша гордість і наша надія в житті. Бажаємо мудрості, доброти, щедрості. Щоб здоров’я не давало збоїв. Щоб настрій завжди було на висоті. У сім’ї нехай будуть тепло і затишок. Успіхів, удачі, везіння. Люблячі тебе батьки.

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Привітання сину з Днем народження у віршах

Сину мій, коханий хлопчик,
З днем народження, дитино,
Від душі тобі бажаю
Щастя, радості, довіри.

Щоб здоровим був, кремезним,
Щоб завжди перемагав,
Ставив цілі, вірив щиро
І тріумфу досягав.

***

З кожним роком ти мужнієш
І мудрішаєш, зростаєш…
Хай завжди у тебе буде
Все, що тільки забажаєш!

Успіхів, здоров’я, щастя —
У твою святкову днину
Хай все збудеться і вдасться…
З днем народження, мій сину!

***

Любий сину, привітати
Поспішаєм — я і тато,
В день народження, в це свято,
Буде хай дарів багато.

Зичим успіхів, добра,
Доля щоб легка була,
Здійснень мрій та сподівань,
Потаємніших бажань!

***

Моє серце і душа — сину мій рідненький!
Побажати що мені для тебе, маленький?
Будь сміливим, чесним, добрим, хай це знають люди.
І ім’я твоє. і совість — хай все чистим буде.
Що Господь тобі відміряв — те й живи весЕло,
Захищай сім’ю свою, бережи оселю.
Янгол світлий, підштовхни сина на шлях гожий
І за руку одведи від воріт ворожих!
Кожному ти дню радій, кожен день − то свято.
А любові, як весни, хай буде багато!

малюк фото

Привітання сину з Днем народження від мами

Дорогий синку! В День твого народження, якщо б я могла подарувати тобі мільйон, то це був би мільйон можливостей! Якщо б могла подарувати тобі царство, то це було б царство краси. Але я подарувала тобі життя. Візьми від неї всі можливості і зроби цей світ трішки красивішим і добрішим!

***

Сьогодні у мого синочка день народження. Я пам’ятаю його перший крок, перше слово. Усе так давно було, а ніби вчора. Сина, я вітаю тебе і бажаю, щоб всі негаразди обходили тебе стороною. Ти мій скарб, я дуже люблю тебе!

***

Вітаю тебе, синку, з Днем Народження! Нехай ми не завжди знаходили спільну мову, але я впевнена, що мої поради тобі допомогли здійснити хоч одне бажання! Будь щасливий і роби щасливими людей! Бажаю тобі тільки успіху в справах і віри в себе, і тоді у тебе обов’язково все вийде!

***

Синочок єдиний, синочок рідненький,
Ти — янгол найкращий в моєму житті.
Вітаю тебе з днем народження, синку,
Всіх благ нескінченних бажаю тобі!

Любові взаємної в радість, без зради,
В роботі досягнень великих, легких.
Завжди залишайся відвертим та справжнім,
Життя без ускладнень, турботи та лих!

Бажаю радіти усьому на світі,
Бо ранок — приємна чудова пора.
Живи так, як хочеш, як всі в щасті діти,
Бо поруч з тобою два моїх крила!

***

Мій хлопчик рідненький,
Гордість моя,
В тебе попереду
Ціле життя.

Будь ти сміливим,
Горя не знай,
Втілюй всі мрії
Та не страждай.

Ти, моє сонце,
Яскраво світи,
Я знаю, що зможеш
Всього досягти!

малюк фото

Привітання сину з Днем народження від батька

Дорогий синку! Сьогодні ти – іменинник! Вся наша сім’я і твої друзі зібралися разом, щоб привітати тебе з черговою датою. Ти щасливий і я посміхаюся разом з тобою. Мені так приємно усвідомлювати, що ми з тобою не просто батько і син, ми з тобою – хороші друзі. Я хочу, щоб ти завжди був щасливий, ніколи не сумував і сміливо дивився в майбутнє. Знай, що я завжди поруч і буду радий підтримати і допомогти тобі у всіх твоїх починаннях.

***

Дорогий, коханий синочок! Ось і настав твій черговий день народження! Щиро, від усього серця бажаю тобі йти по життю легко, зустрічаючи на шляху удачу, везіння, хороших людей, бажаю тобі старанності, тільки з ним в житті можна досягти досконалості, будь здоровим і щасливим!

***

Синку, смійся, люби, живи повним життям, роби помилки, вчися, не падай духом, будь міцним! Перед тобою відкритий цілий світ, мільйон можливостей, тисячі дверей, вибери правильну! Будь щасливим і даруй щастя іншим, з днем народження!

***

Бажаю жити на всі сто і на всі сто любити,
В усіх боях перемогти, рекорди всі побити,
Щоб, синку, в “яблучко” тобі без труднощів влучати
І шанс, який життя дає, ніколи не втрачати!

Привітання сину з Днем народження картинка

Листівка для сина Листівка для сина Листівка для сина Листівка для сина

Нагадаємо, раніше ми публікували оригінальні привітання з Днем народження.

Фото: Pexels

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Теги: привітання
01.08.2021 06:00



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