Календар риболова на серпень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на серпень допоможе визначити день, у який є всі шанси отримати хороший улов. Тож задоволення від відпочинку та смачна юшка тобі забезпечені!
Завжди звіряйся з цим календарем – він підкаже, коли добре клюватиме найкраще.
Найкращий кльов: 3-8, 18-21 серпня
Хороший кльов: 12, 17, 24-26 серпня
Середній кльов: 2, 9-11, 22-23 серпня
Не клюватиме: 1, 13-16, 27-31 серпня
Від чого залежить кльов риби
Наскільки хорошим буде кльов риби, здебільшого залежить від місячного циклу.
Молодий місяць сприятливо спливає на риболовлю. Тож піти до річки чи озера зі снастями в цей час – хороша ідея. А от коли місяць іде на спад, великого улову чекати не доводиться.
Доволі сильно впливає на кльов риби і повний місяць. Вирушати на рибну ловлю в цей час не варто – улов буде невеликим.
Має значення і час доби. Бажано ловити рибу на світанку або на заході сонця. Адже у цей час вона находиться в активному стані і добре ловиться.
І ще один важливий нюанс. Не варто йти до річки чи озера зі снастями, коли дме північний вітер.Також по темі: Перевірка рибного відділу: що продають у магазині та чи можна це їсти Як відрізнити свіжу рибу від зіпсованої Як українець покинув прибутковий бізнес і почав заробляти на декоративних рибах
Тепер ти знаєш, коли буде добре клюватиме у серпні 2021 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на серпень 2021.
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