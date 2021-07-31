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ICTV Ранок 31.07.2021 15:25
31.07.2021 15:25
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Серце Прикарпаття. Туристичний маршрут Івано-Франківськом


Івано-Франківськ – місто колориту, затишку та вишуканої архітектури.

Це справжнє серце Прикарпаття, яке вабить туристів своєю мальовничістю.

Що ж подивитися в Івано-Франківську.

Ранок у Великому Місті зібрав для вас найцікавіші місця.

Туристичний маршрут Івано-Франківськом

Ратуша і площа Ринок

Розпочати знайомство з Івано-Франківськом пропонуємо з історичного центру.

Місто отримало магдебурзьке право, тож Ратуша стала його обов’язковим елементом, адже там розташована мерія.

Сучасна Ратуша в Івано-Франківську збудована у 1935 році, вона єдина подібна будівля у стилі конструктивізму.

Її висота сягає 50 метрів. Це найвища споруда міста, яка слугує ще й прекрасним оглядовим майданчиком.

Стометрівка

Це пішохідна зона в центрі Івано-Франківська.

Проєкт реконструкції вулиці Радянської, який у 1986 виконав архітектор Володимир Мартинюк.

Чи не кожна будівля “Стометрівки” є історичною. Тут розташовані книгарні, ресторани, кав’ярні.

Це місце, де збираються художники та вуличні музиканти.

Площа Міцкевича

Невеличка площа у середмісті, яка вразить неквапливістю.

Окраса локації – розкішні квіти та липи.

Але все ж серцем цього місця є пам’ятник польському поетові Адаму Міцкевичу.

Площа Шептицького

Духовний центр Івано-Франківська. Тут розташований пам’ятник митрополиту Андрею Шептицькому та ротонда Божої Матері.

Також є храми XVIII ст. – чинний архикатедральний собор Святого воскресіння УГКЦ та колегіальний костел Пресвятої Діви Марії.

Катедра та колегіата, так на них кажуть франківці.

Бастіон

Фортечна галерея «Бастіон» – це частина справжніх укріплень давнього Станіслава.

Станіслав будувався як місто-фортеця. Творцем укріплень став військовий інженер Франсуа Корассіні.

Із шести фортечних бастіонів вцілів один.

Його відновили і зробили частиною виставкового комплексу «Бастіон».

Тут часто відбуваються міські фестивалі та свята. Проходять творчі зустрічі, майстер-класи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 причин відвідати Львів.

Фото: franik_ua, фотограф: computer_says_yeah

 

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Теги: туризм, туристичні маршрути
31.07.2021 15:25



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