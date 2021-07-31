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ICTV Ранок 31.07.2021 09:07
31.07.2021 09:07
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Посівний календар садівника і городника на серпень 2021


Місячний посівний календар садівника і городника на серпень підкаже, що і в які дні варто саджати і коли збирати врожай. А коли краще приділити час родині чи хобі.

Дотримуйся рекомендацій цього календаря – і збирай чудовий врожай.

Посівний календар на серпень 2021

Сприятливі дні: 3, 5-6, 10-12, 14-15, 17-19, 27 серпня.

Несприятливі дні: 7-9, 22 серпня.

Посівний календар

3 серпня: День добре підходить для збору врожаю для тривалого зберігання. Можна розпушувати й підгортати землю, косити газони. Сприятливий час для консервації та збору лікарських рослин.

5-6 серпня: Вдалою буде посадка розсади огірків в теплицю. У ці дні можна сіяти дайкон, редьку, шпинат, редис, шпинат, а також збирати врожай.

10-12 серпня: Сьогодні можна перекопувати грунт, пересаджувати рослини та прищеплювати дерева. Вдалими будуть посів кропу та огірка.

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14-15 серпня: Рекомендується саджати салат, огірки, цвітну капусту, шпинат та полуницю в теплицю. Землю бажано підгодувати мінеральними добривами.

17-19 серпня: У цей період варто висаджувати лікарські рослини, перекопувати землю та обробляти городину від шкідників.

27 серпня: Можна сіяти редиску, редьку, дайкон.  Вдалий час для поливу і внесення добрив. У цей день чудово вдаватимуться соління та консервація.

Усі інші дні серпня, не позначені в посівному календарі, є нейтральними для роботи в саду і на городі.

Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися посівом та посадкою. Зберігай собі посівний календар на серпень 2021 і заглядай у нього перед тим, як вийти у сад чи город.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на серпень.

Фото: Pexels

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Теги: місячний календар
31.07.2021 09:07



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