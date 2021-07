Чому виникає нервовий тік, і як з ним боротися

Бувало таке, що сіпається око? Найімовірніше, це проявляється нервовий тік. Ранок у Великому Місті знає, як йому запобігти. Читай усе нижче.

Цей стан часто спостерігається у тих, хто має розлади нервової системи, періодично стресує, надмірно хвилюється або в емоційно нестабільних осіб.

На щастя, ненав’язливий нервовий тік піддається лікуванню, але для цього варто сходити до лікаря-невролога та перевіритися. Ймовірніше, він випише тобі заспокійливий засіб на певний період.

Вони дозволять дещо відволіктися від проблем буденності і розвантажити тіло.

Ніхто не каже займатися важким спортом, достатньо буде виконувати зарядку, потягатися чи піти на пробіжку.

Прогулянки відгірають більшу роль, аніж нам знається. Дозволяй собі частіше відпочивати, адже перенавантажений організм може швидко дати про себе знати.

Не давай своїй нервовій системі зайві причини для хвилювання. Хочеш розслабитися? Подивися комедію чи сімейний фільм.

Не сприймай все близько до серця. Знай, що на кожну ситуацію знайдеться рішення, навіть якщо ти його поки не бачиш.

Зайве хвилювання – «ласощі» для нервового тіку, не підживлюй його.

Намагайся сприймати все легше. Якщо відчуватимеш, що людина чи ситуація незабаром виведуть тебе із-під контролю, то спробуй абстрагуватися та подумати про щось дійсно хороше.

Бажано не забувати їсти, і робити це не один-два рази на день, а цілих п’ять, щоправда маленькими порціями. І додавай до раціону свіжі овочі та фрукти.

А наостанок хочемо наголосити: якщо ти навчився керувати емоціями та менше піддаватися чужому впливу, то нервовий тік зменшиться.

Тож бережи себе і читай наступні наші корисні матеріали.

Фото: Unsplash

