Потужний антиоксидант. Корисні властивості лохини

Лохина: корисні властивості цілющої ягоди.

Її називають еліксиром молодості, боготворять за протиракову дію та вирізняюють з-поміж інших ягід вищою ціною.

Мова про інстаграмну, смачну та корисну лохину.

Чим ще, окрім високого вмісту цілющих антиоксидантів, може вона здивувати?

Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Ягоди лохини подібно до полуниці, ожини, червоного вина та баклажанів, містять велику кількість сполук, що належать до флавоноїдів.

Вони корисно впливають на серцево-судинну систему, оскільки запобігають відкладенню атеросклеротичних бляшок і розширюють кровоносні судини.

В Університеті Штату Флорида, були проведені дослідження, які підтвердили — одна чашка лохини подбає про жорсткість артерій та внормалізує артеріальний тиск.

Антоціани, що містяться в лохині, добре впливають на роботу мозку.

Часте вживання ягід:

Коли йде мова про здорові солодощі, неодмінно варто згадати про лохину.

Адже ця ягода не лише мега корисна, а й неймовірно смачна!

Виявляється, шоденне споживання невеликих порцій фруктів, багатих флавоноїдами, впливає на підтримку нормальної маси тіла, а іноді навіть і на її зниження.

Подібно до чорниці, ягоди лохини благотворно сприяють на зір.

Вони навіть використовуються як допоміжний засіб при лікуванні катаракти і дегенерації жовтої плями.

Не даремно лохину називають еліксиром молодості.

Вона усуває надлишок вільних радикалів, прискорює регенерацію пошкоджених нервових клітин і стимулює процес утворення нових.

Як наслідок, зморшки з’являються повільніше, а шкіра стає все еластичнішою і красивішою.

Найбільше лохина славиться своєю потужною профілактичною дією.

У лохини не багато протипоказань, але все ж вони є.

Її не рекомендують вживати людям, які мають алергію на ці ягоди, та при запальних процесах шлунково-кишкового тракту. І пам’ятай:

Фото: Unsplash

