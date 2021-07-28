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ICTV Ранок 28.07.2021 08:59
28.07.2021 08:59
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Потужний антиоксидант. Корисні властивості лохини


Лохина: корисні властивості цілющої ягоди.

Її називають еліксиром молодості, боготворять за протиракову дію та вирізняюють з-поміж інших ягід вищою ціною.

Мова про інстаграмну, смачну та корисну лохину.

Чим ще, окрім високого вмісту цілющих антиоксидантів, може вона здивувати?

Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Корисні властивості лохини

Зміцнює серцево-судинну систему

Ягоди лохини подібно до полуниці, ожини, червоного вина та баклажанів, містять велику кількість сполук, що належать до флавоноїдів.

Вони корисно впливають на серцево-судинну систему, оскільки запобігають відкладенню атеросклеротичних бляшок і розширюють кровоносні судини.

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В Університеті Штату Флорида, були проведені дослідження, які підтвердили — одна чашка лохини подбає про жорсткість артерій та внормалізує артеріальний тиск.

Позитивно впливає на роботу мозку

Антоціани, що містяться в лохині, добре впливають на роботу мозку.

Часте вживання ягід:

  • допомже на довше зберегти пам’ять;
  • посилить концентрацію уваги;
  • підтримуватиме нервову систему.

ягоди лохини фото

Сприяє схудненню

Коли йде мова про здорові солодощі, неодмінно варто згадати про лохину.

Адже ця ягода не лише мега корисна, а й неймовірно смачна!

Виявляється, шоденне споживання невеликих порцій фруктів, багатих флавоноїдами, впливає на підтримку нормальної маси тіла, а іноді навіть і на її зниження.

Відновлює зір

Подібно до чорниці, ягоди лохини благотворно сприяють на зір.

Вони навіть використовуються як допоміжний засіб при лікуванні катаракти і дегенерації жовтої плями.

Якщо ти працюєш за комп’ютером або просто часто користуєшся гаджетами, тоді обов’язково маєш включити у свій раціон лохину.

Омолоджує шкіру

Не даремно лохину називають еліксиром молодості.

Вона усуває надлишок вільних радикалів, прискорює регенерацію пошкоджених нервових клітин і стимулює процес утворення нових.

Як наслідок, зморшки з’являються повільніше, а шкіра стає все еластичнішою і красивішою.

лохина фото

Запобігає виникненню багатьох хвороб

Найбільше лохина славиться своєю потужною профілактичною дією.

  • захищає від атеросклерозу;
  • зменшує ризики виникнення діабету 2 типу;
  • знижує можливості розвитку онкологічних заховрювань.

Лохина — протипоказання

У лохини не багато протипоказань, але все ж вони є.

Її не рекомендують вживати людям, які мають алергію на ці ягоди, та при запальних процесах шлунково-кишкового тракту. І пам’ятай:

При надмірному вживанні навіть найкорисніший продукт може бути шкідливим.

Нагадаємо. раніше ми розповідали про корисні властивості солодкої черешні.

Фото: Unsplash

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Теги: корисні властивості
28.07.2021 08:59



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