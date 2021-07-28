Потужний антиоксидант. Корисні властивості лохини

Лохина: корисні властивості цілющої ягоди.
Її називають еліксиром молодості, боготворять за протиракову дію та вирізняюють з-поміж інших ягід вищою ціною.
Мова про інстаграмну, смачну та корисну лохину.
Чим ще, окрім високого вмісту цілющих антиоксидантів, може вона здивувати?
Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Корисні властивості лохини
Зміцнює серцево-судинну систему
Ягоди лохини подібно до полуниці, ожини, червоного вина та баклажанів, містять велику кількість сполук, що належать до флавоноїдів.
Вони корисно впливають на серцево-судинну систему, оскільки запобігають відкладенню атеросклеротичних бляшок і розширюють кровоносні судини.Також по темі: Екзотична лобода. Корисні властивості кіноа Натуральні солодощі. Чим корисні фініки і як їх правильно їсти Корисні властивості кунжуту: вагомі причини додати його до раціону
В Університеті Штату Флорида, були проведені дослідження, які підтвердили — одна чашка лохини подбає про жорсткість артерій та внормалізує артеріальний тиск.
Позитивно впливає на роботу мозку
Антоціани, що містяться в лохині, добре впливають на роботу мозку.
Часте вживання ягід:
- допомже на довше зберегти пам’ять;
- посилить концентрацію уваги;
- підтримуватиме нервову систему.
Сприяє схудненню
Коли йде мова про здорові солодощі, неодмінно варто згадати про лохину.
Адже ця ягода не лише мега корисна, а й неймовірно смачна!
Виявляється, шоденне споживання невеликих порцій фруктів, багатих флавоноїдами, впливає на підтримку нормальної маси тіла, а іноді навіть і на її зниження.
Відновлює зір
Подібно до чорниці, ягоди лохини благотворно сприяють на зір.
Вони навіть використовуються як допоміжний засіб при лікуванні катаракти і дегенерації жовтої плями.
Якщо ти працюєш за комп’ютером або просто часто користуєшся гаджетами, тоді обов’язково маєш включити у свій раціон лохину.
Омолоджує шкіру
Не даремно лохину називають еліксиром молодості.
Вона усуває надлишок вільних радикалів, прискорює регенерацію пошкоджених нервових клітин і стимулює процес утворення нових.
Як наслідок, зморшки з’являються повільніше, а шкіра стає все еластичнішою і красивішою.
Запобігає виникненню багатьох хвороб
Найбільше лохина славиться своєю потужною профілактичною дією.
- захищає від атеросклерозу;
- зменшує ризики виникнення діабету 2 типу;
- знижує можливості розвитку онкологічних заховрювань.
Лохина — протипоказання
У лохини не багато протипоказань, але все ж вони є.
Її не рекомендують вживати людям, які мають алергію на ці ягоди, та при запальних процесах шлунково-кишкового тракту. І пам’ятай:
При надмірному вживанні навіть найкорисніший продукт може бути шкідливим.
Нагадаємо. раніше ми розповідали про корисні властивості солодкої черешні.
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