Гарні слова про кохання: цитати про любов і стосунки

Весна і романтика — це майже синоніми!

На деревах з’являються перші бруньки, а у парках —все нові парочки.

Ранок у Великому Місті теж пройнявся атмосферою кохання, що так і витає у повітрі, і вирішив потішити тебе добіркою красивих слів про це тепле та прекрасне почуття.

Обирай свою улюблену цитату про любов і хутчіш надсилай своїй другій половинці.

Коли в серці живе кохання, відстань не має значення!

***

На світі є 6 мільярдів людей, але тобі потрібен тільки один…

***

Щастя — це коли тебе розуміють, велике щастя — це коли тебе кохають, справжнє щастя — це коли кохаєш ти.

***

Дівчину потрібно любити так, що б їй і в голову не прийшло, що хтось інший зможе любити її ще сильніше.

Кохання – це скарбниця щастя: чим більше вона дає, тим більше одержує.

***

Між ненавистю і коханням – велика китайська стіна з озброєними вартовими

***

Симпатія – це те, що бачиш, закоханість – те, що відчуваєш, кохання – це те, що свідомо розумієш.

Любити – це не означає дивитися одне на одного, любити — це означає разом дивитися в одному напрямку (Антуан де Сент-Екзюпері)

***

Справжнє кохання і міцні стосунки приходять тоді коли ти їх не хочеш, бо саме тоді ти здатен віддавати а не брати (Тільє)

Інколи серце бачить те, що очам не видно (Джексон Браун-молодший).

***

Любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода (В. Сухомлинський).

***

Для кохання не існує вчора, кохання не думає про завтра. Воно жадібно тягнеться до нинішнього дня, але цей день потрібен йому весь, необмежений, незатьмарений (Генріх Гейне).

***

Незріле кохання каже: “Я кохаю тебе, бо ти мені потрібни”. Зріле кохання каже: “Ти мені потрібна, бо я тебе кохаю” (Ерік Фромм).

***

Той, хто тобі дійсно потрібен, не повинен відповідати твоїм вимогам. Він з’явиться і зруйнує все, і буде самим собою, таким, який є. І ти будеш любити його таким (Еріх Марія Ремарк).

Кохання усім та романтики! І не лише навесні.

Головне фото: Unsplash

