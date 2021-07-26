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ICTV Ранок 26.07.2021 09:09
26.07.2021 09:09
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Поява маленького богатиря: як привітати батьків з народженням сина


Привітання батькам з народженням синочка.

Поява на світ нового життя — це справжнє свято, особливо для батьків.

Маленький синочок не лише подарує чимало щастя, а й стане продовженням їхнього роду.

Тож не залишай своїх знайомих, родичів та друзів цього дня без привітань.

Обирай своє улюблене й розділи з ними таку дивовижну радість.

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Привітання з народженням сина

Привітання у віршах

Привітання мамі й татку
Із народженням хлоп’ятка!
Красенем хай він зростає
І здоров’я, й мудрість має!
Хай найкращим буде сином
І продовжить рід родини,
Радістю всіх звеселяє,
Щастя хай його чекає!

***

Вітаю із маленьким дивом!
Росте здоровим хай, щасливим,
Хай Бог його благословляє
І від негод охороняє.

Дарує щастя вам багато,
Раділи щоб і мама, й тато.
Хай мужнім виросте і сильним.
З народженням вітаю сина!

***

У вас народився син,
Надія і опора,
Хоч стане він таким
Зовсім ще не скоро.
Йому іще пройти
По життю всі етапи,
З ним поруч на шляху
Нехай будуть мама й тато!

немовля фото

Нехай синочок росте здоровенький,
Розумний, кмітливий і височенький,
Щоб все йому давалося злегка,
Що забажає його голівонька.
Батькам сили й терпіння,
А Господь хай дасть своє благословіння!

***

З народженням синочка,
З прекрасною подією!
Хай збудеться для нього все,
Про що ви тільки мрієте!

Нехай щасливим буде
Малятко золоте.
Хай хлопчик сильним і здоровим,
Богатирем росте!

***

Подарував вам Бог синочка,
І щастя в дім подарував —
Малого, гарного дубочка,
Якого батько так чекав.

А ми вітаємо вас щиро.
На радість хай він вам росте.
В родині затишку і миру
Ми вам бажаєм над усе.

Утіху майте від дитини.
Хай він здоровенький росте.
І сонце світить вам щоднини.
Ви все для сина віддасте.

Привітання у прозі

Від усієї душі вітаємо вас з появою синочка! Сьогодні ви придбали новий статус — батьки. Тепер ваша сім’я стала повною і єдиною. Нехай син росте здоровим, ну а ви будьте для нього найкращим прикладом. Бережіть і любіть вашого хлопчика!

***

З народженням синочка! Нехай ваш хлопчик має богатирське здоров’я та веселу вдачу! Нехай росте красивим та кмітливим, добрим та чесним. Хай у нього буде багато друзів та цікавих занять. Бережіть своє сонечко, радійте йому, навчайте мудрим речам!

маленький хлопчик фото

Вітаю з народженням сина — з поповненням! Нехай росте здоровим, міцним, витривалим, сильним, надійним чоловіком. Хай ваш будинок завжди буде наповнений радістю, усмішками і завзятим дитячим сміхом, який завжди вас змусить посміхнуться, навіть в самий похмурий день.

***

Вітаю від усієї душі з народженням синочка. Нехай ваш герой росте здоровим і міцним богатирем, нехай на його шляху не буде бід і небезпек. Бажаю вашій родині затишку та щастя, радості і миру, бажаю хлопчині веселих років дитинства і чарівних пригод в житті.

***

Вітаю з народженням синочка! Нехай малюк росте здоровеньким, на радість батькам, стане вашою гордістю та опорою. Бажаю тільки позитивних моментів в новому етапі вашого життя, терпіння, миру і щастя в вашу сім’ю.

Короткі СМС-привітання

З народженням сина шлю щирі вітання! Хай янголятко почувається добре, спить міцно та солодко і росте щасливим!

***

Вітаємо з народженням сина! Нехай ваш малюк росте чуйним, добрим хлопчиком, має багато друзів і завжди буде щасливий.

немовлятко фото

З народженням богатиря вас! Нехай росте міцненьким, розумним і слухняним хлопчиком.

***

Вітаю від душі з народженням чудового сина. Нехай малюк росте міцним і сильним, сміливим і відважним, розумним і красивим, веселим і добрим.

***

Вітаю з новонародженим! Бажаємо, щоб він став маминим захисником і батьковим помічником!

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з народженням донечки.

Фото: Pexels

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Теги: привітання
26.07.2021 09:09



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