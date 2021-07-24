Викрадач дівочих сердець. ТОП-7 фільмів з Беном Аффлеком

Найкращі фільми з Беном Аффлеком — добірка від Ранку у Великому Місті.
Ми знаємо Бена Аффлека, як зухвалого Бетмена, талановитого актора і просто запеклого красунчика.
В останньому, до речі, сумніватися не варто.
Від його чарів вже котрий рік не може відійти Джей Ло…Також по темі: Фатальна пристрасть і не тільки. ТОП-7 фільмів із гарячою Джей Ло Такий різний, але все одно прекрасний: найкращі фільми з Бредом Піттом Не лише Рейчел Грін. ТОП-7 ролей неперевершеної Дженніфер Еністон
До речі, усім фанатам цієї парочки варто подивитися, як зароджувалося їхнє кохання у фільмі “Джилі”.
Але спершу — читай добірку Ранку у Великому Місті. Ми зібрали лише найкращі ролі Бена Аффлека.
ТОП-7 фільмів з Беном Аффлеком
Догма
Рік випуску: 1999
Рейтинг IMDb: 7,3
Якщо треба зарядитися позитивом, неодмінно вмикай цю легку та милу комедію.
До того ж, зовсім юному Бену Аффлеку роль янгола-відступника дуже пасує…
Сюжет
Локі і Бартлбі — два ангела, заслані на землю Богом за непослух.
Випадково вони дізнаються, що у них з’явився шанс повернутися додому.
Оновлена Церква проводить піар-акцію: всі, хто пройде крізь арку храму, отримають відпущення всіх гріхів.
Локі і Бартлбі потрібно всього лиш скинути крила, тим самим ставши людьми, і ввійти до церкви, після чого можна благополучно померти і повернутися на Небеса.
Є тільки одне але…
Перл-Гарбор
Рік випуску: 2001
Рейтинг IMDb: 6,2
А цей помпезний бойовик умістив у собі все.
Жорстокі реалії Другої Світової тебе розчулять, а любовний трикутник триматиме у напрузі.
Сюжет
Друзі з дитинства Райф і Денні вирушили на військову службу, оскільки обоє хотіли потрапити в авіаційний корпус.
На медогляді друзі зустріли медсестру Евелін, яка підкорила одразу два серця.
Але далі їх дороги розійшлися: Райф відправився служити до Великобританії, Евелін і Денні залишилися в порту Перл-Гарбор.
Це могла бути звичайна любовна історія, якби не йшла Друга світова війна…
Арго
Рік випуску: 2012
Рейтинг IMDb: 7,7
А ось і головний тріумф Аффлека.
Він був не лише виконавцем головної ролі, але й продюсером та режисером оскароносного фільму, заснованого на реальних подіях.
Сюжет
Ісламські радикали беруть в заручники членів американського посольства в Ірані.
Тоні Мендес, експерт ЦРУ з подібних ситуацій, вигадав оригінальний план порятунку заручників.
Загін швидкого реагування маскується під знімальну групу голлівудського фільму та проникає в країну.
Та чи вдасться їм покинути її межі?
Обіцяти — ще не одружитись
Рік випуску: 2009
Рейтинг IMDb: 6,4
Найкращий спосіб зняти рівень напруги — увімкнути якийсь старий добрий ромком.
І якщо ти саме в пошуках такого фільму для релаксу, тоді довірся Дженніфер Енністон, Скарлет Йогансон, Дженніфер Коннелі і Бену Аффлеку.
Непоганий акторський склад як для одненької комедії, еге ж?
Сюжет
Молода дівчина Джижджи мріє про любов, ходить на побачення з усіма, хто її покличе або з ким її зведуть, і відразу ж після першої зустрічі починає мріяти про весілля.
Але їй катастрофічно не щастить.
І через її нав’язливість другого побачення більше ніколи не трапляється.
Поки вона не зустрічає парубка, який навчає її усім хитрощам, до яких удаються чоловіки, щоб відшити дівчину…
Загублена
Рік випуску: 2014
Рейтинг IMDb: 8,1
Фільм “Загублена” зумів поєднати у собі детектив і трилер.
Тож пригоуйся до напруженого сюжету, неочікуваних поворотів та тривалої інтриги…
Сюжет
Нік і Емі Данн готуються відсвяткувати п’яту річницю весілля. Але, повернувшись увечері додому, герой виявляє, що його дружина зникла.
Приїхавши на виклик поліція починає розслідування.
Спочатку громадськість, родичі і друзі співпереживають і симпатизують Ніку. Але поступово на світло спливають факти, які змушують серйозно задуматися про його причетність до цієї дивної події.
Закритість Ніка і його відстороненість багатьма починає сприйматися, як поведінка соціопата, і це призводить до нових звинувачень.
Але не все так однозначно: хтось вміло маніпулює чинним особами, щоб домогтися свого…
Бетмен проти супермена: на зорі справедливості
Рік випуску: 2016
Рейтинг IMDb: 6,4
Ну, не змогли ми без Бетмена!
Адже саме за цю роль Бена Аффлека так сильно обожнюють не лише дорослі, але й діти.
Тому підібрали справді одну з найцікавіших частин супергеройської саги від DC.
Сюжет
Бетмен нарешті кидає виклик Супермену, вважаючи себе практично всемогутнім.
Проте в кінцевому результаті їм доводиться об’єднатися і спільно виступити проти найбільшої в історії нашої цивілізації загрози.
Поодинці впоратися з нею жодному з них не під силу…
Аудитор
Рік випуску: 2016
Рейтинг IMDb: 7,3
Цей трилер теж заслуговує уваги всіх кіноманів.
Не лише через те, що тут знімалися Бен Аффлек та Анна Кендрік, а й через режисера Ґевіна О’Коннора — любителя гостросюжетних і динамічних стрічок.
Сюжет
Крістіан Вульф — на вигляд звичайний бухгалтер маленького містечка, що подолав важкий синдром Аспергера.
Проте він не лише очолює бухгалтерську фірму, клієнтами якої є найбільш відомі злочинці світу, але ще й таємно працює найманим вбивцею.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Генрі Кавіллом.
Фото: gifer