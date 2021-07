Елегантна простота. Стильні зачіски на довге волосся, які легко повторити

Власницям довгого і розкішного волосся зазвичай доволі просто підібрати собі зачіску, адже варіантів не злічити!

Щоправда, не завжди є час на забавки із резинками та невидимками перед дзеркалом.

А розпущені локони чи усім звичний хвіст вже, ну, дуже набридли.

Що робити в такому випадку?

Ми підготували ТОП модних у 2021 зачісок, які виглядатимуть особливо красиво на довгому волоссі.

Один з найпростіших способів прибрати волосся з обличчя, але залишити його розпущеним — це підколоти на потилиці передні пасма.

Так, буде і зручно, і елегантно.

Якщо знайдеш кілька хвилин, аби накрутити легенькі локони, то можеш з такою зачіскою іти хоч на офіційний прийом.

Також елементу святковості додасть масивна заколка чи бантик.

Не проходь повз цієї зачіски.

Вона чудово пасуватиме для ділової зустрічі або стильної вечірки і додасть тобі не лише елегантного вигляду, а й внутрішньої впевненості.

Найголовніше — її можна легко та швидко відтворити.

Якщо ти одразу згадала школу і банти, то ми тебе розчаруємо — не про такі колоски іде мова.

Наші виглядатимуть більш елегантно.

Отже, об’ємні колоски:

Якщо встигаєш висушити волосся, не панікуй — 2021 приніс тренд на ефект вологості.

Із такою зачіскою не лише на подіум чи на обкладинку глянцу, а й на роботу можна.

А створюється вона взагалі без зайвих зусиль.

Ця проста й невибаглива зачіска підійде і для робочих буднів, і для розкішних вечірніх образів.

Неважливо, збереш ти волосся у хвіст максимально акуратно чи зовсім недбало, — це все одно виглядатиме стильно!

Зав’яжи хвіст шовковою хустинкою або перетвори його в низьку косичку. Стильна зачіска готова!

Фото: Pexels

