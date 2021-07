Корисні продукти для серця: що повинно бути у щоденному раціоні

Щоб довше бути здоровим і почуватись енергійним, обов’язково потрібно їсти продукти, корисні для серця. Про що саме йдеться – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті. Ми підготували для тебе неймовірно цікаві факти.

Такий орган як серце – любить, коли його балують різними овочами та фруктами, і зовсім не любить газованих напоїв, переїдання та висококалорійної їжі.

Тож, щоб зміцнити серце, потрібно вживати такі продукти:

Авокадо. Це один із найкорисніших продуктів, який містить поліненасичені жири, вітаміни та мінерами, які не лише покращують роботу серця, але й зір.

Окрім того, авокадо знижує рівень цукру в крові, що дозволить уникнути діабету. Його можна вживати в сирому вигляді або робити тости з цільнозерновим хлібом. Достатньо з’їдати одне авокадо на день, щоб оздоровитися.

Курага та родзинки. Ці сухофрукти лікарі рекомендують включати в щоденний раціон, адже вони підвищують імунну систему та слугують профілактичним засобом від раку.

Курага містить групу вітамінів В, магній і калій, які допомагають уникнути проблем із серцево-судинними хворобами.

Горіхи. Це можуть бути не лише волоські, але й мигдаль, лісові і навіть арахіс. Усі вони містять ненасичені жири, які знижують холестерин у крові. Але пам’ятай, на день достатньо з’їсти їх у такій кількості, як твій великий палець на руці.

Кава. Як виявилось, вона теж має хороший вплив на серце, але за умови, що її споживання не перевищуватиме 4-х горняток.

Вівсянка. Її використовують не лише у межах дієти, щоб схуднути, але й для того, щоб зміцнити здоров’я. Ця диво-каша містить вуглеволи, антиоксиданти, фолієву кислоту, омега-3, залізо та не має глютену! Її часто приписують тим, у кого є проблеми із серцем чи судинами. Але це не стосується вівсянки швидкого приготування.

Цільнозернові продукти. МОЗ України запевняє, що саме ця їжа здатна впливати на здоров’я серця та судин, а ще регулювати тиск. Тож обирай макарони з борошна грубого помолу, булгур, гречку, коричневий рис, вівсяні пластівці та хліб лише із цільного зерна.

Помідори. Вони теж слугують чудовою профілактикою захворювань серця, адже вміщають лікопен – пігмент, який надає томатам червоного кольору. Достатньо буде вживати 200 грамів овочів на день, це стільки, як твої дві долоні.

Кавун. Усі ж знають, що овочі та фрукти потрібно їсти у період, коли вони виростають природнім шляхом?! Сезон кавунів – серпень-веречень, тому саме тоді варто їх споживати, щоб надати серцю сил.

Кавун багатий вітамінами А, В6, С, магнієм і калієм. Він знижує кров’яний тиск та розширює кровоносні судини. З’їдай на день 200-300 грамів соковитої ягоди, цього буде цілком достатньо.

Лосось. Кардіологи рекомендують споживати цю рибу двічі на тиждень. Щоб отримати від неї максимум користі, приготуй на пару. Таким чином ти зменшиш ризик ішемії серця аж на 30%.

Натуральне масло. Воно хоч і вважається жирним продуктом, проте приносить серцю стільки ж користі, як і попередня їжа. Але важливо з’їдати на день не більше 40 грамів і купувати із жирністю не менше 82,5%.

Кіноа. Ця зернова культура з’явилася на ринку в Україні відносно недавно, проте швидко набрала популярності. І не дарма!

Адже кіноа містить клітковину, вуглеводи, корисні жири, фосфор, кальцій, залізо, цинк, мідь, натрій, калій і вітаміни А, В, С, Е. До того ж, зерна легкі у приготуванні.

Отож, тепер ти знаєш, які продукти корисні для серця. Користуйся порадами, вживай менше солі та жирів і тоді здоров’я обов’язково скаже тобі: «Спасибі!».

Фото: Unsplash

