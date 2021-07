Класика — для всіх? Чому варто слухати симфонічну музику та з чого почати

Як впливає на людину класична музика та чому її варто слухати.

Якщо тобі здається, що класична музика — лише для поціновувачів високого мистецтва, то поспішимо тобі заперечити.

Класику слухають не лише естети, а й ті, хто хочуть розслабитись, підвищити рівень продуктивності або навіть стати здоровішим.

Більше того — класична музика зовсім не нудна!

Ранок у Великому Місті тобі детально розповість про те, який вплив вона має на людину та з яких композиторів слід почати з нею знайомство.

Симфонічна музика, як ніщо інше допомагає налаштуватися на необхідний лад, покращити настрій або зосередитися на роботі.

Науковці зі Стенфорда, досліджуючи вплив класики на людський мозок, провели експеримент.

І з’ясували, що через непередбачуваність класичної музики наш мозок активно робить припущення щодо можливої комбінації нот у наступному фрагменті.

Комусь більше подобається працювати у цілковитій тиші, хтось потребує шуму офісу або університетських аудиторій.

А чи пробував(-ла) ти працювати під симфонічну музику?

Ні? Тоді хутчіш це виправляй.

В результаті недавнього експерименту Американської психологічної асоціації, вчені заявили:

Дослідження Дюкського університету раку продемонструвало, що класична музика допомогає заспокоїтись.

Аби це зрозуміти, вчені увімкнули твори Баха чоловікам, яким нещодавно провели біопсію.

Під час прослуховування шедеврів німецького композитора в учасників експерименту не підвищувався артеріальний тиск і навіть зменшувався біль.

До речі, про тиск.

Факультет психології Каліфорнійського університету дослідив вплив класичної музики на частоту серцевих скорочень і судинну систему, пошкоджену в результаті стресів.

Виявилось, що у респондентів, яким увімкнули симфонічну музику, було зафіксоване зниження артеріального тиску.

Інші стилі музики, як і тиша, такого ефекту не дали.

Класична музика стане вірним супутником твого релаксу.

Російські науковці дослідили, що вона допомагає розслабитися навіть тоді, коли ти не звертаєш на неї увагу, тобто слухаєш несвідомо.

Будеш знати, що увімкнути малюку, який ніяк не перестає плакати, або ж і собі після важкого дня на роботі.

Знайомитися із класичною музикою потрібно правильно й продумано.

Адже надто важккі чи, на перший погляд, нудні твори можуть геть на зовсім відбити бажання слухати класику.

Ми навели кілька варіантів, які тобі варто послухати в першу чергу:

Аби ти не передумав(-ла) починати слухати симфонічні твори й не відкладав(-ла) цю благу справу на потім, прикріпимо сюди плейлист.

