Вагітність і пологи: добірка корисних книг для майбутніх матусь

Книги, які варто почитати майбутнім мамам.

Що може бути краще за приємне очікування маленького дива? Але часто в період вагітності, окрім позитивних емоцій, жінки досвідчують страх, тривогу та невпевненість.

Якщо це твоя перша вагітність, то у голові щодня роїтимуться тисячі думок.

Як виносити здорового малюка, уникнути ускладнень та захворювань і правильно підготуватися до пологів? Звісно, у цих питаннях варто проконсультуватись із лікарем.

Та, якщо ти з тих, хто любить читати й поглиблювати свої знання, ця стаття саме для тебе.

Ранок у Великому Місті підготував добірку корисних книг про вдалу вагітність і пологи.

Автор: Оксана Березовська

Очікувати малюка в стресовому стані — погана ідея.

А щоб позбутись хвилювань та страхів, які можуть переслідувати майбутню маму на кожному кроці, варто прочитати цю книгу.

Одна із найавторитетніших акушерів-гінекологів України зуміла не просто розповісти все про вагітність та пологи, але і без зайвих залякувань повідати про можливі ризики та способи попередження їх виникнення.

Також авторка розвіяла основні міфи, пов’язані з діагнозами, з якими найчастіше стикаються майбутні мами, аби їм спокійніше спалося.

Автор: Мішель Оден

Французький акушер-гінеколог Мішель Оден переконаний: кожна жінка унікальна і фізично, і психологічно.

Цікава думка, правда ж?

То от, на тебе чекає ще більше цікавого під час прочитання книги.

Тут автор ділиться влучними порадами, як налаштувати себе фізично й морально на успішні пологи.

А ще, висловлює думку про те, що цей процес має відбуватись максимально природно з мінімальним медичним втручанням.

Автор: Грентлі Дік-Рід

А от автор цієї книги переконаний, чим більше жінка дізнається про пологи заздалегідь, тим стабільніший буде її емоційний стан.

У книзі він розмістив поради стосовно правильного дихання, догляду за тілом впродовж вагітності, фізичної підготовки до народження дитини.

Як і автори попередніх книг, Грентлі Дік-Рід каже, що страх і стрес тут ні до чого.

Автори: Вільям і Марта Сірзи

Дуже цікава парочка писала цю книгу — подружжя педіатрів, яке має 8 дітей!

І вони розповіли про всі аспекти життя майбутньої мами: від цікавих дрібниць, що відбуваються у твоєму організмі до проблем у повсякденні, з якими доведеться зіткнутись.

Тут ти знайдеш поради різного характеру: які вправи на розтяжку можна виконувати, як подолати страх і психологічно підготуватися до появи дитини, в яких позах краще спати.

Словом, все, що треба!

Автори: Любов Якимчук, Ірена Карпа та інші.

Вагітність, як і все інше в цьому світі, дуже індивідуальний процес.

Кожна проходить її по-різному.

У цій книзі ти знайдеш 9 дивовижних історій про те, як пройшло очікування дива у різних жінок.

Для одних цей час пролетів як одна мить, для інших він тягнувся неймовірно довго, але кожна мама не могла дочекатися першої зустрічі зі своїм малюком…

