Не лише Кріпосна: кращі фільми та серіали з екс-холостячкою Ксенією Мішиною

Добірка кращих фільмів та серіалів із Ксенією Мішиною.

Їй присвячують пісні, засипають трояндами й просто обожнюють.

Перша в Україні “Холостячка” Ксенія Мішина справді повністю заслуговує на свою всенародну любов.

Адже у неї не лише довершена врода, а й різнобічний талант.

Якщо ти сумуєш за Мішиною і задумуєшся про повторний перегляд Холостячки, то точно зрадієш цьому матеріалу.

Адже Ранок у Великому Місті підготував чергову круту добірку.

Фільми та серіали з Ксенією Мішиною

Кріпосна

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7,1

Найголовніша роль Ксенії Мішиної, що подарувала їй неабияку популярність.

Воно й не дивно. Акторка зуміла майстерно зіграти головну анатагоністку серіалу Лідію Шефир — жорстоку, примхливу, холодну і пекельно красиву…

Сюжет

Кріпачка Катерина Вербицька — власність найбагатшого ніжинського поміщика Червінського.

Однак дівчина зовсім не схожа на селянку.

У неї — бездоганні манери, вона вивчила кілька іноземних мов, грає на фортепіано й навіть пише картини.

Усе тому, що так її виховала хрещена мама — дружина Червінського.

Але за право на кохання та свободу їй доведеться довго боротися…

Гола правда

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 5,3

Якщо зараз немає настрою до важких, драматичних сюжетів, то мусиш звернути увагу на свіженьку україномовну комедію.

Тут Ксенія Мішина хоч і була смішною, але залишалась незмінно звабливою.

Сюжет

Восьмеро друзів приїжджають до Одеси на відкриття нового розважального клубу свого приятеля Андрія.

У закладі багато кімнат, де можна пограти і в Мафію, і в Крокодила.

Однак головна фішка клубу — Детекторрум із унікальним та надточним детектором брехні.

Друзі вирішують грати, при цьому не приховуючи найбільш інтимні таємниці одне одного.

Жодна пікантна подробиця не зможе втаїтися від штучного розуму.

Підкидьок

Рік випуску: 2019

У цьому міні-серіалі Ксенія Мішина теж отримала одну з головних ролей.

Якщо тобі терміново треба розслабитись і підняти настрій, хутчіш його вмикай.

Окрім порції милоти, тут незаїжджений сюжет і неабияка мораль.

Сюжет:

У вишуканому житті хірурга Андрія Доніна все має бути ідеально.

Навіть для красуні-нареченої Ріти немає жодних винятків. Вона повинна вивчити, з якої чашки Андрій п’є каву і в якому порядку розставлені пам’ятні сови у нього на полиці.

Доніну злегка за 50, але він відмінно виглядає, стрункий, підтягнутий, бігає вранці і не збирається старіти.

Несподівано – як справжній підкидьок, підкинутий під двері – в його розмірене життя вривається маленька дівчинка Аля і перевертає все з ніг на голову.

Своєю появою і дитячою безпосередністю Аля дає зрозуміти дорослому, успішному лікаря, що життя його нехай і красиве, але не така вже правильне та щасливе.

#Selfieparty

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 5,2

Ще одна комедійна стрічка, яка чудово показує ранній етап акторської кар’єри Ксенії Мішиної.

Як виглядала та проявляла свої здібності екс-холостячка 5 років тому?

Маєш нагоду поглянути.

Сюжет

Четверо друзів прокидаються у поліцейському відділку, нічого не пам’ятаючи.

Їх звинувачують у вбивстві карлика, тіло якого знайшли на газоні будинку, де хлопці влаштували мегавечірку.

Герої збирають усі фото та відео, щоб з’ясувати, що трапилося минулої ночі.

Ти тільки мій

Рік випуску: 2020

На антагоністів, на кшталт Ксенії Мішиної, можна дивитися вічно.

Ось у цьому серіалі з напруженим та динамічним сюжетом ти точно будеш її обожнювати й ненавидіти водночас.

Сюжет

У Тетяни та Михайла Кравчуків є усиновлений син Лев.

Хлопчик має сильний характер і надмірну впертість.

Все тільки погіршується, коли Лев досягає піділіткового віку.

Але справжні негаразди спіткають сім’ю, коли біологічна мати Лева звільняється з в’язниці.

Жінка твердо налаштована повернути сина.

Але що це — любов чи розроблений план помсти?

Нагадаємо, раніше ми публікували топ стрічок з Кіану Рівзом.

Фото: misha.k.ua

Софія Сукач

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