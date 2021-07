Найбагатша людина світу. ТОП-5 правил успіху від Джеффа Безоса

Правила успіху Джеффа Безоса.

Його статки оцінюють у 177 млрд долларів, тому він знову очолив список найбагатших людей світу.

Мова про американського підприємця Джеффа Безоса, про компанії якого знає практично кожен житель цієї планети.

Саме він заснував Amazon.com, яка поділила онлайн-шоппінг на “до” і “після”, а також став власником одного з найпрестижніших видань США The Washington Post.

На щастя, Джефф Безос радо ділиться своїми секретами успіху, щоразу надихаючи нас на нові звершення.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе ТОП-5 правил підприємця.

Ми не спроста почали наш ТОП-5 із теми жалю.

Джефф Безос переконаний — саме він частенько стримує нас на шляху до успіху.

Якщо ти шкодуєш за чим-небудь, особливо за невдачами, то автоматично віддаляєш від себе ціль.

Підприємець каже:

Джефф Безос якось поділився, що всі його найкращі рішення в житті та бізнесі були прийняті “серцем, чуттям, інтуїцією”.

Ні він, ні ми не закликаємо забути про критичне мислиння.

Проте не дозволь холодній раціональності заглушити палкий голос серця, що частенько нагадує про масштабні мрії та високі амбіції.

Годі роздумів про мрії та покликання. Час перейти до реальних порад, які виведуть твій бізнес на новий рівень.

І перша стосується саме маркетингу.

Джефф Безос вважає:

І справді, якісний продукт, на покращення якого не жаліють грошей, стрімко стане саморекламою.

За найкращими традиціями підприємництва, Джефф Безос переконаний:

Мільярдер вважає “нав’язливу” зосередженість на клієнті “секретним соусом” своєї компанії.

Amazon завжди прислухається до потреб та бажань споживачів і неодмінно виграє з цього.

Без ризику не буде успіху.

Хочемо ми цього чи ні, але у цьому криється справжнісінька істина, про яку говорять усі успішні люди.

Тож бери приклад із мільярдера і вперед до нових звершень!

