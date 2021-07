З чого почати саморозвиток? П’ять корисних кроків

З чого почати саморозвиток – поради, які дозволять вивести своє життя на новий рівень.

Всі ми хочемо одного і того ж: сильних почуттів – любові, щастя, пригод, задоволення собою.

Питання про саморозвиток з’являється тоді, коли ми не відчуваємо належної якості життя. А інакше у нас не було б необхідності розвиватися.

Існує безліч способів, з чого почати саморозвиток – приміром, почати працювати над усім, що вам не подобається в собі, або посилювати те, що подобається.

Але є індикатори, які говорять, що саме тобі час взятися за саморозвиток.

Нижче ми перерахували такі собі сигнали вашої підсвідомості, які говорять: агов, зверни увагу, якісь із твоїх потреб не задовольняються. Наприклад, це:

Це результат, здавалося б, нешкідливих звичок і нескладних, безпечних для тебе рішень. І от приходимо до ситуації: начебто все окей, але чому тоді є відчуття, що життя проходить даремно?

Це тривалий стан повної відсутності емоцій. Ти не відчуваєш нічого, окрім байдужості

Найбільш термінові й важливі справи відкладаються все далі. Причому, людина розуміє, що часу мало, але все одно не може приступити до запланованої роботи.

Зверни увагу, як ти замінюєш корисні справи. Йдеться не тільки про паління-алкоголь, але й про пристрасть “зависати” в соцмережах або безцільно клацати пультом телевізора, переїдати тощо. Ця дорога потурання собі може привести на самісіньке соціальне дно.

Якщо якісь із цих ситуацій у тебе виникають раз на місяць – тобі потрібен відпочинок.

Якщо ці неприємні ситуації перетекли в хронічний стан – час оцінювати, на якому етапі свого життя ти втратив той напрямок, від якого кайфував. І терміново повертати смак до життя планом з саморозвитку.

Сядь і проаналізуй – десь у цьому переліку знаходяться дорогі тобі речі, які ти намагаєшся (або навіть не намагаєшся) розвивати.

Не хапайся одразу за весь список: велика кількість бажань – це вірний шлях до вигорання й розчарування.

Адже як це, ти ж немовби пробував саморозвиватися відразу в усіх напрямках, і не вийшло. Значить, не працює? Працює, але за правилом “тихше їдеш – далі будеш”.

Для початку обери кілька напрямків, які збігаються з твоїми бажаннями. Бажання кар’єрного росту? Бажання налагодити спілкування з близькими? Що з цього списку для тебе в пріоритеті?

Радимо порівнювати кожні два пункти й чесно відповідати собі – без яких ти зможеш обійтися, а без яких – ні?

А потім ті пункти, які виявилися для тебе найбільш важливими, треба буде так само порівняти між собою. І так, поки не залишиться два-три – з ними-то тобі й належить попрацювати для початку.

Така методика допоможе не розпорошуватися на все підряд, а сконцентруватися на одному-двох найбільш цінних напрямках саморозвитку.

А далі – діємо.

Ти, звичайно ж, розумієш, що для кожної сфери, яку ти обереш, план розвитку буде свій.

Але існує 5 незмінних етапів, без яких відмінний план саморозвитку створити не вдасться.

Тобі обов’язково треба:

1. Визначити свої цілі.

2. Розставити пріоритети, встановити терміни реалізації.

3. Розпізнати свої сильні й слабкі сторони: перші підсилити, від других позбавитись.

4. Розвивати нові навички й діяти.

5. Отримувати підтримку і відстежувати прогрес.

Після складання плану періодично перевіряй мету: ти та твої цілі постійно змінюються, і це нормально, що якісь із планів застарівають. Не бійся відмовлятися від них і шукати відповідь на питання: що ж тобі потрібно тепер?

Необхідно заводити корисні звички, прив’язані до твоєї діяльності. Наприклад, взяти за звичку щодня навчатися чогось нового.

Спочатку починай потроху: замість 40 хвилин англійської в день почни з 10 хвилин – і далі поступово збільшуй навантаження.

Головне в розробці нових звичок – системність і регулярність. Чим більше ти будеш здійснювати упорядкованих дій, тим легше навчання буде даватися тобі надалі.

Так, дисципліна і системність – це нудно, але саме вони здатні привести тебе до успіху.

Якщо ти не спиш, то чим зазвичай займаєшся з 10 вечора до 2 години ночі?

Якщо проводиш час із друзями або родиною, отримуєш від цього задоволення – це окей. Але якщо безцільно блукаєш на просторах інтернету – то просто крадеш у себе ж час на відпочинок.

Проведи хоч раз хронометраж дня, щоб оцінити свою ефективність в щоденних справах.

Погодьтеся – якщо ти припиниш витрачати ночі незрозуміло на що, то зможеш гарненько відпочити й прокинутися з готовністю створювати новий день за своїми правилами. От і спробуй, можливо, тобі сподобається?

Тобі доведеться втиснути цю мету у свій список саморозвитку.

Адже науково доведено, що фізичні можливості грають дуже важливу роль для поліпшення якості життя.

Без гідного палива і систематичного техобслуговування машина не зможе їздити нормально. Її деталі починають виходити з ладу по одній – до тих пір, поки авто не розвалиться повністю.

Те ж саме відбувається і з тілом: спочатку ти закидуєш у нього неякісне паливо й не працюєш над його станом. А потім доводиться відкидати плани на життя, бо тебе гальмують хвороби.

Подбай про свій організм, адже це – один із головних інструментів для досягнення твоїх цілей, просто дай йому можливість діяти у твоїх інтересах.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП книг для саморозвитку.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.