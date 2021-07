Україна закриється на карантин через Дельту? Світ на порозі нової хвилі пандемії

У ВООЗ попереджають про чергову хвилю коронавірусу та поширення нових ще більш небезпечних штамів. У багатьох країнах світу нині фіксують приріст хворих на COVID-19.

Спалах коронавірусу незабаром прогнозують і в Україні і вже готують карантинні обмеження.

Які саме і коли?

Новий варіант коронавірусу “Дельта”, що пішов з Індії, вже виявили у 111 країнах. Більше того, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили – людство на початку наступної хвилі пандемії.

Після нетривалого затишшя, кількість госпіталізованих з COVID-19 та смертей від ускладнень, знову побільшало.

Але не всюди.

Днями американське інформагентство Bloomberg оприлюднило результати дослідження індійських вчених щодо зараження “дельтою” серед вакцинованих від коронавірусу.

Ті з’ясували – на цей штам дійсно припадає 86% нових випадків COVID-19. Проте лише 10% хворих потребували госпіталізації. А ризик смерті від коронавірусу серед вакцинованих індійські вчені оцінили у менше ніж 0,4%! Це чергове підтвердження – вакцнація від COVID-19 рятує життя та суттєво знижує ризик важкого перебігу.

На думку науковців, наразі не існує таких мутацій коронавірусу, проти яких затверджені ВООЗ вакцини не захищали б. Водночас в організації застерігають – якщо кількість вакцинованих не збільшуватиметься, цілком реальна можливість появи набагато більш небезпечних за нині відомі штамів коронавірусу.

Через зростання кількості інфікованих коронавірусом, і Дельтою зокрема, ряд країн нині посилює карантинні обмеження.

Франція – де повністю вакцинувалися майже 47% населення – вводить більш жорсткі правила в’їзду із держав із високим ризиком поширення “індійського” варіанту.

Йдеться про Великобританію, Грецію та Іспанію.

Після візиту до цих країн туристи мають пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 24 години до поїздки.

В Австрії, де вакцинувалися понад 45% громадян, із 22 липня більше не пускатимуть до нічних клубів перехворілих на COVID-19, як це було раніше – доступ матимуть лише вакциновані або за негативним плр-тестом, зробленим не пізніше, ніж за 72 години.

Посилює карантин і туристична Греція, де щепилися майже 43% громадян: заклади харчування мають бути заповнені максимум до 85%.

Вхід до барів, ресторанів і нічних клубів – так само лише для вакцинованих двома дозами.

Тим часом, Росія, де 18 липня зафіксували понад 25 тисяч нових випадків COVID-19, карантин послаблює!

Зокрема, у Москві скасували відвідування ресторанів та кафе QR-кодами, дозволили працювати нічним клубам, барам та караоке.

Причина, за словами мера російської столиці Собяніна, нібито у поліпшенні епідситуації і позитивній динаміці вакцинації.

Нагадаємо, нині в РФ вакцинувалися лише 10% громадян. Щепитися там можна вакцинами виключно російського виробництва, деякі російські лікарі саме з цим пов’язують незадовільні темпи імунізації.

Мовляв, справа не лише в антивакцинаторах, а й у тому, що люди бояться щепитися препаратами з недоведеною ефективністю.

Днями у розробників першої російської вакцини “Спутнік V” був шанс змінити ставлення до препарату, який вони вчергове змарнували. Європейська агенція з лікарських засобів вкотре відклала реєстрацію “Спутніка” на невизначений термін через те, що РФ не надає необхідну для схвалення вакцини інформацією про її випробування.

Зокрема, як саме відстежувалася статистика пацієнтів, які отримали плацебо і, головне, дані щодо побічних ефектів після щеплення.

Україна посилить правила в’їзду для громадян із країн, де вирує штам Дельта. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Мова насамперед про Росію, Індію, Білорусь та ще дві європейські країни – які саме, не уточнили.

«З’явилися два нові штами “Дельта” та “Лямбда”, які на сьогоднішній день викликають у нас занепокоєння щодо розповсюдження на території нашої країни. Найближчим часом Кабінет міністрів прийме додаткові заходи з реагування на цю загрозу. І, на превеликий жаль, вона вже стосується не тільки дорослого населення – вже стосується і дітей», – говорить секретар РНБО Олексій Данилов.

Чи закриється Україна на тотальний локдаун через “Дельту”, наразі невідомо. Утім, епідеміологи прогнозують черговий спалах коронавірусу вже у серпні-вересні.

Міська влада Києва повідомила – готується до “наступної хвилі” пандемії. Зокрема, обіцяють збільшити кількість місць в реанімаційних відділеннях столичних лікарень.

Та обмежити пересування громадським транспортом – пускатимуть лише громадян, задіяних у критичних сферах, за електронними спецперепустками.

Чи справді, що щепити від коронавірусу незабаром почнуть дітей?

