Корисне печиво без цукру та білого борошна: 3 фітнес-рецепти

Як приготувати смачне та корисне печиво без цукру та пшеничного борошна – найкращі рецепти.
Ранок у Великому Місті зібрав 3 круті фітнес-рецепти, які прийдуться до смаку тим, хто веде здоровий спосіб життя.
Так-так, солодощі теж бувають корисними! Таке печиво забезпечить твій організм необхідними вуглеводами (читай – енергією). Але не простими, які містяться в цукру та білому борошні, а складними, які у злаках і фруктах.
Вони повільніше розщеплюються, а отже – не викликають різких стрибків рівня цукру в крові. А ще не шкодять твоїй фігурі, якщо їсти їх в міру.
Корисне печиво без цукру та білого борошна
Вівсяне печиво без цукру
Інгредієнти
- Вівсяні пластівці – 1 ст.
- Вівсяні висівки – 0,5 ст.
- Кефір – 0,5 ст.
- Цукати – 50 г.
- Чорнослив – 50 г.
- Курага – 50 г.
- Горіхи – 50 г.
- Насіння соняшника – 50 г.
- Цедра одного лимона
- Мед – 2 ст. л.
- М’ята – 1 гілочка
Приготування
- Перебий у блендері всі інгредієнти, окрім кефіру, горіхів та насіння.
- Поступово додавай кефір, поки не вийде досить щільне тісто, з якого можна щось ліпити.
- Додай насіння та горіхи.
- Розклади тісто по формах або висади печиво на пергамент. Випікай 30-40 хвилин за температури 180 С градусів.
Кокосове фітнес-печиво
Інгредієнти
- Кокосова стружка – 240 г.
- Фініки – 8 шт.
- Яблуко – 2 шт..
- Сироп топінамбура – 4 ст. л.
Приготування
- Приготуй яблучне пюре. Для цього очисть яблука від кожури, поріж на шматочки, додай трохи води і вари 20 хвилин.
- Перебий у блендері всі інгредієнти.
- Сформуй печеньки у вигляді на півкуль та випікай 15 хвилин за температури 180 С градусів, поки вони не стануть золотистими.
Морковне печиво без цукру
Інгредієнти
- Фініᴋи без кісточки 50 г.
- Морква – 50 г.
- Кокосова стружка – 20 г.
- Горіхи – 15 г.
- Зерновий хлібець – 1 шт.
Приготування
- Моркву натри на терці, хлібець подрібни на крупні крихти.
- Усі інгредієнти перебий блендером.
- Зліпи печеньки – із цієї кількості тіста має вийти 5-7 штук.
- Випікай при температурі 130 градусів протягом 2 годин.
Шоколадне фітнес-печиво без цукру – відеорецепт
Таке печиво дуже добре смакуватиме з мигдальним або кокосовим молоком.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати рослинне молоко.
Фото: Pixabay