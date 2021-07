У що пограти? ТОП найпопулярніших комп’ютерних ігор

Любиш пограти у вільний час? Ранок у Великому Місті підготував для тебе ТОП найпопулярніших комп’ютерних ігор. Сподіваємось, тобі сподобається. Читай нижче.

Цю інді-гру відносять до списку найпопулярніших серед геймерів. Її створив шведський програміст Маркус Перссон, відомий як Notch.

Якщо казати коротко, то Minecraft – це пісочниця, у якій головне завдання – вижити.

А для цього тобі доведеться добувати деревину, щоб створити необхідні інструменти і збудувати собі дім, де будеш у повному захисті.

І, до речі, світ у цій грі – дуже незвичайний, адже він складається з блоків.

Це п’ятнадцята гра серії Grand Theft Auto, де присутні відразу три герої. Усе відбувається у вигаданому місті Лос-Сантос.

Там гравець відчує повну свободу дій.

Він може робити що завгодно: подорожувати, грабувати авто, перехожих і стати багатієм або ж може обрати стиль життя звичайного жителя.

І є ще одна цікава річ. Кожен герой гри наділений унікальними можливостями, серед яких є і контроль часом.

Рольова гра, розроблена польською компанією CD Projekt RED, користується популярністю серед інших. У цій частині відтворений у кільканадцять разів більший ігровий світ, ніж у попередніх серіях. А, відповідно, надано більше можливостей.

Світ гри The Witcher 3 наповнений війною. Тут щоразу перед героєм будуть поставати ситуації, де потрібно прийняти складне рішення, і йому ж доведеться відповідати за свої вчинки.

Гра базується на управлінні гірськолижним курортом, який розташований в альпійських горах.

Тобі доведеться займатися канатною дорогою, перевіркою трас, а ще покращенням прилеглих територій для комфорту постояльців.

Окрім того, гравець може викликати лавини і створювати сніг.

Ця гра ідеально підійде для тих, хто любить швидкість. Шалені гонки відбуватимуться у сонячному Маямі.

Тут гравцю доведеться постійно втікати від злих поліцейських, від яких складно відірватися. Тому спробуй, можливо, ти зможеш це зробити.

Тепер ти знаєш ТОП найпопулярніших відеоігор, які зібрали чималий рейтинг серед геймерів і критиків. Тож користуйся списком і читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які кінострічки входять у ТОП найкращих фільмів з Оскаром.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.