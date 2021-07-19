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ICTV Ранок 19.07.2021 17:01
19.07.2021 17:01
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Що приготувати з вишні: десерти, м’ясо та салати з соковитою ягодою


Рецепти з вишнею – найкращі рецепти з вишні, смак яких порадує тебе і твоїх рідних.

Рецепти з вишні

Качка з вишневим соусом

 

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Публикация от (@marina._.baranova)

Інгредієнти:

  • Філе качки – 4 шт.
  • Сіль, перець – за смаком

Для соусу

  • Вишня – 300 г.
  • Сухе вино – 300 г.
  • Вода – 150 мл.
  • Бальзамічний оцет – 50 мл.
  • Цукор – 50 г.
  • Крохмаль ­– столова ложка.
  • Вершкове масло – столова ложка.
  • Чорний перець – 0,5 ч.л.
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Приготування:

1. У сотейнику в товстим дном розплав цукор на невеликому вогні і влий вино.

2. Ретельно перемішай, додай вишню і бальзамічний оцет, провари 3 хвилини.

3. Достань вишню шумівкою.

4. Розчини крохмаль у воді та влий у соус, кілька хвилин вари на маленькому вогні, постійно помішуючи.

5. Поверни вишню в соус.

6. Додай масло і перець та перемішай.

7. Натри качине філе сіллю та перцем і обсмаж його на сухій сковорідці з двох сторін під кришкою.

8. Подавай із соусом.


Клафуті з вишнею

 

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Публикация от Люблю готовить (@my_stroiniashki)

Цей ніжний французький десерт поєднує в собі риси запіканки і пирога. Його можна зустріти з різними ягодами, але традиційно клафуті готують саме з вишнями.

Інгредієнти:

  • Вишня – 600 г.
  • Молоко – 400 г.
  • Борошно – 200 г.
  • Цукор – 200 г.
  • Яйця – 4 шт.
  • Цедра лимона – 1 ст.л.
  • Зірочка бадьяна – 1 шт.
  • Цукор ванільний – 10 г.
  • Вершкове масло для змазування форми.

Приготування:

1. Помий вишні та видали з них кісточку. Додай натерту лимонну цедру.

2. Змішай яйця, цукор та ванілін вінчиком, додай борошно та перемішай до однорідної консистенції. Суміш повинна мати консистенцію густої сметани.

3. Повільно додай молоко, постійно помішуючи. Тепер тісто повинно мати консистенцію рідкої сметани.

4. Розігрій духовку до температури 180 градусів у режимі без конвекції.

5. Змасти маслом форму для випічки.

6. Злий сік з ємності з вишнею та пересип ягоди з цедрою у форму.

7. Залий вишні тістом, у центр клафуті додай зірочку бадьяна.

8. Випікай 45-50 хвилин.

9. Присип пудрою і подавай на стіл.

Салат з буряка, вишні та сиру

 

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Публикация от КУЛИНАРИЯ ГАСТРОНОМИЯ (@domik_shashlychnika)

Інгредієнти:

  • Запечений буряк – 200 г.
  • Фета – 150 г.
  • Вишня – 100 г.
  • Рукола – 100 г.
  • Волоські горіхи – 100 г.
  • Оливкова олія.
  • Кориця – 1 ч. л.
  • Цукор – 1 ч.л.
  • Сіль, перець за смаком.

Приготування:

1. Провари вишні 2 хвилині разом з цукром і корицею

2. Наріж фету, буряк і горіхи

3. На дно плоского блюда шарами виклади зелень, буряк, фету, полий олією, присип горіхами, перцем і сіллю. Зверху виклади вишню і подавай.

 

Вареники з вишнею – відеорецепт

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості вишні.

Фото: Pixabay

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Теги: корисні поради, рецепти
19.07.2021 17:01



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