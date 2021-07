Що приготувати з вишні: десерти, м’ясо та салати з соковитою ягодою

Рецепти з вишнею – найкращі рецепти з вишні, смак яких порадує тебе і твоїх рідних.

Інгредієнти:

Для соусу

Приготування:

1. У сотейнику в товстим дном розплав цукор на невеликому вогні і влий вино.

2. Ретельно перемішай, додай вишню і бальзамічний оцет, провари 3 хвилини.

3. Достань вишню шумівкою.

4. Розчини крохмаль у воді та влий у соус, кілька хвилин вари на маленькому вогні, постійно помішуючи.

5. Поверни вишню в соус.

6. Додай масло і перець та перемішай.

7. Натри качине філе сіллю та перцем і обсмаж його на сухій сковорідці з двох сторін під кришкою.

8. Подавай із соусом.

Цей ніжний французький десерт поєднує в собі риси запіканки і пирога. Його можна зустріти з різними ягодами, але традиційно клафуті готують саме з вишнями.

Інгредієнти:

Приготування:

1. Помий вишні та видали з них кісточку. Додай натерту лимонну цедру.

2. Змішай яйця, цукор та ванілін вінчиком, додай борошно та перемішай до однорідної консистенції. Суміш повинна мати консистенцію густої сметани.

3. Повільно додай молоко, постійно помішуючи. Тепер тісто повинно мати консистенцію рідкої сметани.

4. Розігрій духовку до температури 180 градусів у режимі без конвекції.

5. Змасти маслом форму для випічки.

6. Злий сік з ємності з вишнею та пересип ягоди з цедрою у форму.

7. Залий вишні тістом, у центр клафуті додай зірочку бадьяна.

8. Випікай 45-50 хвилин.

9. Присип пудрою і подавай на стіл.

Інгредієнти:

Приготування:

1. Провари вишні 2 хвилині разом з цукром і корицею

2. Наріж фету, буряк і горіхи

3. На дно плоского блюда шарами виклади зелень, буряк, фету, полий олією, присип горіхами, перцем і сіллю. Зверху виклади вишню і подавай.

Фото: Pixabay

