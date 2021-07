Манікюр на море 2021: модні тренди нейл-дизайну для відпустки

Який манікюр зробити перед поїздкою на море? Ми зібрали 5 модних тенденцій, які точно прикрасять твою відпустку.

Море, сонце, пляжні вечірки і повна безтурботність. Звучить ідеально, правда?

А щоб виглядати у відпустці на всі сто, не забудь про новенький купальник і стильний пляжний манікюр.

Який саме дизайн обрати цього літа – розповімо в матеріалі.

Головний колір морського манікюру – блакитний і всі його відтінки.

Нігті можна просто покрити однотонним лаком або зробити оригінальний нейл-арт у морському стилі.

Такий дизайн ідеально впишеться до навколишньої обстановки.

Тож якщо захочеш, можеш навіть зробити вигляд, що ти і є та чарівна русалонька з казок.

Французький манікюр – максимально універсальний варіант, доречний навіть на пляжі.

От тільки під час морського відпочинку радимо відійти від класичного біло-нюдового поєднання.

Чому б не спробувати яскравий кольоровий френч?

Можеш навіть доповнити його елементами у морському стилі – наприклад, якорями чи ракушками.

Виглядатиме це жіночно і водночас по-літньому безтурботно. Те, що треба, для відпустки!

Манікюр, який повністю повторює колір та принт твого купальника – надзвичайно крута ідея.

Тож перед походом до майстра не забудь сфотографувати свій новенький пляжний комплект.

Виглядатиме ну дуже стильно, гарантуємо!

Ну хто може залишитися байдужим до соковитих кавунів, екзотичної маракуї чи стиглої полуниці?

Цей супер-солодкий манікюрний тренд доречно виглядатиме на пляжі.

Адже фрукти на нігтях яскраві й чудово пасуватимуть до загальної атмосфери релаксу та сонячної ейфорії.

Нюдові нігті гарантовано підійдуть до будь-якого купальника чи сукні.

Ми любимо тілесний лак за те, що він нічого від нас не вимагає і виглядає максимально природно.

Воночас – нігтики акуратні, а руки – доглянуті.

Ну і, звісно ж, ми не могли обійти увагою пляжну класику – модний манікюр із морськими мотивами.

Різноманітні хвилі, ракушки, човники, якорі, дельфіни – вибір морських символів просто неосяжний.

Головне при виборі дизайну керуватися почуттям міри й не переборщити з декором.

Гарної відпустки!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний манікюр на літо 2021.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.