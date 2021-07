І на пляж, і на весілля. Модні комбінезони на літо 2021

Комбінезони 2021 – які моделі у тренді цього сезону.

Наприкінці XIX століття навряд чи хтось міг уявити, що спецодяг для робітників зі з’єднаним верхом і низом колись стане одним із головних модних трендів.

Сьогодні це один із найулюбленіших предметів у гардеробі модниць.

Його обожнюють за комфорт і завершеність образу. Немає потреби замислюватись над комбінуванням одягу: достатньо доповнити комбінезон парою стильних туфель і сумкою – і трендовий аутфіт готовий.

Залежно від фасону, комбінезон доречно виглядає і на пляжі, і на званому вечорі.

На які саме комбінезони звернути увагу влітку 2021? Ранок у Великому Місті зібрав головні моделі та тренди.

Ромпер – комбінезон із шортами – ідеально підійде для спекотного літа. Він вдало виглядатиме і на пляжі, і на прогулянці містом.

Сміливо поєднуй фото з сонцезахисними окулярами та солом’яними капелюхами – виглядатиме це дуже стильно і по-літньому.

Щодо взуття, то найбільш органічно ромпер доповнять кежуал-моделі на танкетці або пласкій підошві.

А щоб створити витончений вечірній образ, обирай короткі комбінезони з мереживом або виконані з блискучих матеріалів.

Модні джинсові комбінезони завоювали любов жінок по-всьому світу.

І це не дивно, адже важко найти щось більш зручне, комфортне та універсальне.

Джинсові моделі підходять для будь-якого типу фігури.

Тож якщо шукаєш ідеальний комбінезон на кожен день – навіть не вагайся, обирай джинсовий.

Шукаєш оригінальне вбрання на званий вечір? Це не обов’язково має бути сукня! Чудовою альтернативою може стати комбінезон.

Відкрита спина, оголені плечі, глибокі кольори та витончений декор – є моделі комбінезонів, що здатні будь-яку жінку буквально перетворити на королеву.

Доповнюй їх взуттям на підборах і оригінальним клатчем.

Сьогодні часто навіть наречені замість весільної сукні обирають ошатний білий комбінезон.

І виглядає це анітрошечки не гірше, дивись сама!

Повною протилежністю розкішним ошатним комбінезонам є лаконічні спортивні.

У них ти можеш комфортно займатися фітнесом чи йогою або вдягнути на прогулянку.

Виглядає це дуже невимушено, і одразу покаже усім, що ти – дівчина спортивна.

Довгі комбінезони з широкими брюками – це дуже, дуже артистократично.

Вони не менш вишукані, ніж максі-сукні, зате зовсім не обмежують рухів.

Повір, у такому непоміченою ти точно не залишишся!

