Для імунітету та краси: корисні властивості ряжанки

Ряжанка: користь, протипоказання, поради по вибору та відеорецепт.

Якщо ти дбаєш про своє здоров’я і добре переносиш кисломолочні продукти, спробуй ввести до раціону ряжанку. Вона не лише має м’який смак і приємну кремову текстуру, але й надзвичайно корисна.

Вітаміни А, В1, В2 (рибофлавін), Е, кальцій, фосфор, калій – ось лише частина того, за що організм тобі подякує.

Але чим саме цей кисломолочний напій корисний для здоров’я? Зараз усе розкажемо.

З обережністю ряжанку варто вживати людять, які мають такі проблеми:

Коли вибираєш ряжанку в магазині, обов’язково зверни увагу на такі моменти:

Напій повинен містити лише молоко і натуральні закваски.

Якщо бачиш у складі крохмаль, цукор, сухе молоко, рослинні жири, консерванти чи інші домішки – краще обери продукт іншого виробника.

Бери з полиці тільки той продукт, який встигнеш допити до кінця терміну придатності.

Ідеальний вибір – ряжанка у скляній тарі. Вона зберігає користь і всі смакові якості напою.

Також можеш обрати продукт у пластиковій пляшці або баночці.

А от ряжанки у м’якій упаковці краще уникати – вона суттєво змінює смак та консистенцію продукту.

І головне – упаковка не має бути пошкодженою або вздутою.

Бачиш таку – не бери.

Звісно ж, ряжанку без проблем можна знайти в будь-якому супермаркеті.

Але якщо приготуєш її власноруч – то точно будеш упевнений(а) у якості та свіжості продукті.

До речі, зберігати домашню ряжанку потрібно в холодильнику і не довше 4 днів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кефіру.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.