Для імунітету та краси: корисні властивості ряжанки

Ряжанка: користь, протипоказання, поради по вибору та відеорецепт.
Якщо ти дбаєш про своє здоров’я і добре переносиш кисломолочні продукти, спробуй ввести до раціону ряжанку. Вона не лише має м’який смак і приємну кремову текстуру, але й надзвичайно корисна.
Вітаміни А, В1, В2 (рибофлавін), Е, кальцій, фосфор, калій – ось лише частина того, за що організм тобі подякує.
Але чим саме цей кисломолочний напій корисний для здоров’я? Зараз усе розкажемо.
Чим саме корисна ряжанка
- Завдяки вмісту пробіотиків, ряжанка легко засвоюється, нормалізує роботу кишечника і травної системи в цлому.
- При регулярному вживанні допомагає від гіпертонії.
- Якщо переїси – випий пів склянки ряжанки. Вона містить ферменти, які допомагають перетравлювати їжу, тож уже за 20-30 хвилин ти відчуєш значне полегшення.
- Ряжанка містить багато кальцію і фосфору, тому корисна для краси волосся, нігтів та шкіри.
- Регулярне вживання продукту нормалізує роботу нирок.
- Ряжанка пригнічує розмноження гнильних бактерій у кишечнику, завдяки цьому – підвищує імунітет.
- При тривалих мігренях рекомендується пити стакан ряжанки щодня.
- Ряжанка – найбезпечній кисломолочний продукт для дітей, оскільки вкрай рідко викликає алергію.
Шкода і протипоказання
З обережністю ряжанку варто вживати людять, які мають такі проблеми:
- Ожиріння (оскільки вона досить калорійна і здатна посилювати апетит).
- Індивідуальна непереносимість молочнокислих продуктів.
- Підвищена кислотність шлункового соку.
Як вибрати ряжанку а магазині
Коли вибираєш ряжанку в магазині, обов’язково зверни увагу на такі моменти:
Склад
Напій повинен містити лише молоко і натуральні закваски.
Якщо бачиш у складі крохмаль, цукор, сухе молоко, рослинні жири, консерванти чи інші домішки – краще обери продукт іншого виробника.
Термін придатності
Бери з полиці тільки той продукт, який встигнеш допити до кінця терміну придатності.
Тара
Ідеальний вибір – ряжанка у скляній тарі. Вона зберігає користь і всі смакові якості напою.
Також можеш обрати продукт у пластиковій пляшці або баночці.
А от ряжанки у м’якій упаковці краще уникати – вона суттєво змінює смак та консистенцію продукту.
І головне – упаковка не має бути пошкодженою або вздутою.
Бачиш таку – не бери.
Якщо пляшка прозора, збовтай її та подивись, як веде себе напій. Він має бути густим і рівномірно стікати по стінках.
Як приготувати ряжанку вдома – відеорецепт
Звісно ж, ряжанку без проблем можна знайти в будь-якому супермаркеті.
Але якщо приготуєш її власноруч – то точно будеш упевнений(а) у якості та свіжості продукті.
До речі, зберігати домашню ряжанку потрібно в холодильнику і не довше 4 днів.
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Фото: Pixabay