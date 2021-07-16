День бухгалтера 2021: влучні привітання з професійним святом

Привітання з Днем бухгалтера 2021 українською мовою у прозі, віршах та картинках.
Сьогодні, 16 липні, в Україні святкують День бухгалтера.
У цей день варто привітати усіх, хто повязаний із цією професією – бухгалтерів, аудиторів, фінансових директорів, податкових консультантів.
Ранок у Великому Місті зібрав влучні слова та картинки, які допоможуть тобі привітати професійних рахівників з їхнім святом.
Привітання з Днем бухгалтера у прозі
Нехай дебет завжди сходиться з кредитом, а доходи від вашої ретельної роботи ростуть і примножуються в геометричній прогресії. Щоб облік приносив вам приголомшливу радість, а аудит дарував хвилини неземного щастя і задоволення від виконаної роботи.
Бухгалтер – це людина, яка вміє розмовляти на рівних з податковим інспектором, зводити кредит з дебетом, а це все одно що Бог! Милі бухгалтера, від щирого серця вітаю вас з цим чудовим святом! Нехай в сім’ї панує розуміння, гармонія і спокій, а на роботі премії вихором кружляють, наповнюючи гаманець добром.
Вітаємо всіх працівників бухгалтерії України з професійним святом! 16 липня – це день, коли вся країна вітає вас, дорогі приборкувачі дебетів і кредитів з вашими досягненнями в професійній сфері! Нехай звіти завжди сходяться, і Податкова якомога рідше відвідує ваше підприємство.Також по темі: Гарні слова коханому: як показати чоловіку, що він для тебе важливий Гарні слова коханій дівчині: компліменти, які розтоплять її серце Гарні слова про сестру, які змусять її усміхнутися
Тих, для кого «дебет» і «кредит» не просто страшні й незрозумілі слова, вітаємо сьогодні з їх святом. Адже сьогодні не просто день, а День Бухгалтера України. Нехай успіхи будуть у вас не тільки сьогодні, а і в будь-який день року. І нехай вони стосуються не тільки професійної сфери.
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Папери, цифри, звіти. Знаю, вони дуже істотні для тебе. Але не менш важливо і яскраве сонце над головою, ласкавий погляд, добре ставлення і теплий, рідний дім. Все це я дарую тобі! Працюй, не покладаючи сил, а я буду завжди зігрівати складене твоїми руками вогнище і уважно підтримувати в ньому вогонь. Терпіння тобі, просування по кар’єрі, благополуччя, здоров’я! Знай, що на роботі у тебе є вірні друзі, а вдома – турботлива дружина. Усмішок, мій милий! Ніколи не впадай у відчай: нехай в твоєму житті дебет завжди сходиться з кредитом! Нехай цифри слухняно підкоряються тобі і завжди складаються вдало! Багато радості, мій любий бухгалтер!
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Дорогий наш бухгалтере, без вас ми не зможемо зробити купу речей. Наприклад, розібратися, як зробити премію більшою, а виплати стороннім організаціям меншими. Тож нехай ваше професійне свято пройде сьогодні весело і з мінімальним завантаженням, а наслідки у вигляді ранкових головних болів нехай обійдуть вас стороною.
Привітання з Днем бухгалтера у віршах
В день професії бухгалтера
Від душі вітаю,
З податковою дружити
Щиро вам бажаю.
Радує хай вас баланс,
Звітність хай лиш сходиться,
Грошенята у кишені,
Безперечно, водяться.
Хай колеги поважають,
Радує зарплата
І на посмішки життя
Буде хай багатим.
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Геніїв фінансових
Радо ми вітаємо,
Та завжди балансу
В справах вам бажаємо,
Працювати без клопоту,
В доброму колективі,
У сім’ї добробуту,
Щоб були щасливі,
Гарного здоров’ячка,
Визнання й пошани,
Легкої роботи
Й грошей океани!
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Привітати в день святковий
Хочу всіх бухгалтерів.
У життєвій лотереї
Виграшних вам номерів.
Щоб невимушено, легко
Ви здавали кожен звіт.
Вам бажаю я здоров’я
І щасливих, славних літ.
Щоб прибуток особистий
Ваш постійно тільки ріс.
І робочий день вам кожний
Тільки позитив приніс.
Привітання головному бухгалтеру з Днем бухгалтера
Як головного бухгалтера вас знаємо,
Як віддану справі людину…
І з Днем бухгалтера щиро вітаємо,
Бажаємо бути щасливою кожну днину!
Ви, як головбух, для нас незамінні!
Тільки ви все знаєте, звичайно!
Заслуги ваші хай будуть гідно оцінені,
Адже працюєте ви щиро й сердечно!
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Шановний головний бухгалтер! Сьогодні я щиро і від душі вітаю Вас з професійним святом і бажаю Вам, щоб всі слова, які Ви почуєте сьогодні, ми всі готові сказати Вам завтра, післязавтра і в будь-який день. Зі святом!
Короткі смс привітання з Днем бухгалтера
Хай збігаються всі звіти,
І сміються в хаті діти.
Хай банкноти не підводять,
І в роботі не нашкодять.
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Вітаю з Днем бухгалтера і побажати хочу безпомилкової роботи і безперешкодної діяльності, безсумнівної удачі і високих успіхів, чудового настрою і справжнього щастя.
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Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі здають звіти,
А прихильники дарують квіти.
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Вітаю з Днем бухгалтера України та від душі бажаю затишного будинку і міцної сім’ї в активах життя, постійного обороту великого капіталу, а також величезних доходів у власну кишеню і малих витрат на реалізацію мрії. Успіхів у роботі без помилок і недоліків, щастя на серце без заздрості та образ.
З Днем бухгалтера – картинки та листівки
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження колезі жінці.