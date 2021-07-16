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ICTV Ранок 16.07.2021 06:00
16.07.2021 06:00
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День бухгалтера 2021: влучні привітання з професійним святом


Привітання з Днем бухгалтера 2021 українською мовою у прозі, віршах та картинках.

Сьогодні, 16 липні, в Україні святкують День бухгалтера.

У цей день варто привітати усіх, хто повязаний із цією професією – бухгалтерів, аудиторів, фінансових директорів, податкових консультантів.

Ранок у Великому Місті зібрав влучні слова та картинки, які допоможуть тобі привітати професійних рахівників з їхнім святом.

Привітання з Днем бухгалтера у прозі

Нехай дебет завжди сходиться з кредитом, а доходи від вашої ретельної роботи ростуть і примножуються в геометричній прогресії. Щоб облік приносив вам приголомшливу радість, а аудит дарував хвилини неземного щастя і задоволення від виконаної роботи.

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Бухгалтер – це людина, яка вміє розмовляти на рівних з податковим інспектором, зводити кредит з дебетом, а це все одно що Бог! Милі бухгалтера, від щирого серця вітаю вас з цим чудовим святом! Нехай в сім’ї панує розуміння, гармонія і спокій, а на роботі премії вихором кружляють, наповнюючи гаманець добром.

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Вітаємо всіх працівників бухгалтерії України з професійним святом! 16 липня – це день, коли вся країна вітає вас, дорогі приборкувачі дебетів і кредитів з вашими досягненнями в професійній сфері! Нехай звіти завжди сходяться, і Податкова якомога рідше відвідує ваше підприємство.

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Тих, для кого «дебет» і «кредит» не просто страшні й незрозумілі слова, вітаємо сьогодні з їх святом. Адже сьогодні не просто день, а День Бухгалтера України. Нехай успіхи будуть у вас не тільки сьогодні, а і в будь-який день року. І нехай вони стосуються не тільки професійної сфери.

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Папери, цифри, звіти. Знаю, вони дуже істотні для тебе. Але не менш важливо і яскраве сонце над головою, ласкавий погляд, добре ставлення і теплий, рідний дім. Все це я дарую тобі! Працюй, не покладаючи сил, а я буду завжди зігрівати складене твоїми руками вогнище і уважно підтримувати в ньому вогонь. Терпіння тобі, просування по кар’єрі, благополуччя, здоров’я! Знай, що на роботі у тебе є вірні друзі, а вдома – турботлива дружина. Усмішок, мій милий! Ніколи не впадай у відчай: нехай в твоєму житті дебет завжди сходиться з кредитом! Нехай цифри слухняно підкоряються тобі і завжди складаються вдало! Багато радості, мій любий бухгалтер!

***

Дорогий наш бухгалтере, без вас ми не зможемо зробити купу речей. Наприклад, розібратися, як зробити премію більшою, а виплати стороннім організаціям меншими. Тож нехай ваше професійне свято пройде сьогодні весело і з мінімальним завантаженням, а наслідки у вигляді ранкових головних болів нехай обійдуть вас стороною.

З днем бухгалтера

Привітання з Днем бухгалтера у віршах

В день професії бухгалтера
Від душі вітаю,
З податковою дружити
Щиро вам бажаю.
Радує хай вас баланс,
Звітність хай лиш сходиться,
Грошенята у кишені,
Безперечно, водяться.
Хай колеги поважають,
Радує зарплата
І на посмішки життя
Буде хай багатим.

***

Геніїв фінансових

Радо ми вітаємо,

Та завжди балансу

В справах вам бажаємо,

Працювати без клопоту,

В доброму колективі,

У сім’ї добробуту,

Щоб були щасливі,

Гарного здоров’ячка,

Визнання й пошани,

Легкої роботи

Й грошей океани!

***

Привітати в день святковий
Хочу всіх бухгалтерів.
У життєвій лотереї
Виграшних вам номерів.

Щоб невимушено, легко
Ви здавали кожен звіт.
Вам бажаю я здоров’я
І щасливих, славних літ.

Щоб прибуток особистий
Ваш постійно тільки ріс.
І робочий день вам кожний
Тільки позитив приніс.

З днем бухгалтера

З Днем бухгалтера я вас хочу привітати,
Адже без вас порядку нам не бачити!
Знаєте ви, як звіт скласти,
Щоб фірмі не довелося ридати.
Вам бажаю тільки лиш везіння,
З цифрами не сваритися, дружити.
У кар’єрі – тільки просування,
І роботу вам свою любити!
Рахунки-фактури та оплати,
Звітність та сертифікати,
Розрахунки заробітної плати,
Різні парафії і витрати 
Все тримає в голові бухгалтер.
Ми вітаємо тебе майстер!
Нехай все збігається під час звірок,
Бажаємо, щоб менше було перевірок!

Привітання головному бухгалтеру з Днем бухгалтера

Як головного бухгалтера вас знаємо,
Як віддану справі людину…
І з Днем бухгалтера щиро вітаємо,
Бажаємо бути щасливою кожну днину!
Ви, як головбух, для нас незамінні!
Тільки ви все знаєте, звичайно!
Заслуги ваші хай будуть гідно оцінені,
Адже працюєте ви щиро й сердечно!

***

Шановний головний бухгалтер! Сьогодні я щиро і від душі вітаю Вас з професійним святом і бажаю Вам, щоб всі слова, які Ви почуєте сьогодні, ми всі готові сказати Вам завтра, післязавтра і в будь-який день. Зі святом!

Короткі смс привітання з Днем бухгалтера 

Хай збігаються всі звіти,
І сміються в хаті діти.
Хай банкноти не підводять,
І в роботі не нашкодять.

***

Вітаю з Днем бухгалтера і побажати хочу безпомилкової роботи і безперешкодної діяльності, безсумнівної удачі і високих успіхів, чудового настрою і справжнього щастя.

***

Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі здають звіти,
А прихильники дарують квіти.

***

Вітаю з Днем бухгалтера України та від душі бажаю затишного будинку і міцної сім’ї в активах життя, постійного обороту великого капіталу, а також величезних доходів у власну кишеню і малих витрат на реалізацію мрії. Успіхів у роботі без помилок і недоліків, щастя на серце без заздрості та образ.

З Днем бухгалтера картинки та листівки

З днем бухгалтера З днем бухгалтера З днем бухгалтера З днем бухгалтера

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження колезі жінці.

Фото: Pixabay, Pexels

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Теги: привітання
16.07.2021 06:00



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