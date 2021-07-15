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ICTV Ранок 15.07.2021 12:06
15.07.2021 12:06
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Що приготувати з фаршу: рецепти простих і смачних страв


Що можна приготувати з фаршу, якщо котлети вже набридли? Ранок у Великому Місті зібрав рецепти смачних страв, які точно сподобаються тобі та твоїй родині.

Читай, занотовуй, а головне – пробуй на практиці.

Страви з фаршу – рецепти

Пиріг із фаршем

Інгредієнти

Для тіста:

  • Борошно – 200 г.
  • Вершкове масло – 90 г.
  • Яйце – 1 шт.
  • Сіль – 0,5 ч.л.

Начинка:

  • Фарш – 0,5 кг
  • Цибуля – 1 шт.
  • Помідори – 2 шт.
  • Шпинат – 1 пучок
  • Твердий сир – 50 г.
  • Сіль, перець – за смаком.

Заливка:

  • Яйця – 3 шт.
  • Вершки – 150 г.
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Приготування:

  1. Заміси тісто, накрий плівкою та охолоджуй у холодильнику півгодини.
  2. Поріж та обсмаж цибулю, додай фарш. Посоли, поперчи та смаж ще 5 хвилин.
  3. Зніми шкірку з помідорів і наріж шпінат. Додай усе до фаршу та готуй ще 5 хвилин.
  4. Зніми начинку з вогню, додай тертий сир та ретельно перемішай.
  5. Змішай яйця з вершками в окремій мисці.
  6. Виклади тісто у форму та сформуй бортики. Всередину поклади начинку і залий сумішшю яєць та вершків.
  7. Випікай при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин.

 

 

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Публикация от (@ekaterina.harlanova)

Гречаники

Інгредієнти

  • Фарш – 0,5 кг
  • Гречка – 1 склянка.
  • Яйця – 2 шт.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Сіль та спеції – за смаком.

Приготування:

  1. Звари та остуди гречку.
  2. Дрібно наріж цибулю та змішай її з фаршем та гречкою. Додай яйця, сіль та спеції.
  3. Постав у холодильник на 2 години, щоб фарш добре промаринувався.
  4. Сформуй котлетки та обсмаж на олії з обох сторін.

 

 

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Публикация от Оксана Соколова / Рецепты (@oksana_sokolok)

Паста болоньєзе

Інгредієнти

  • Фарш – 0,5 кг
  • Спагеті – 300 г
  • Томатний соус – 250 г
  • Сир Моцарела – 100 г
  • Цибуля – 2 шт
  • Морква – 1 шт
  • Часник – 4 зубчики
  • Базилік – 3 гілочки
  • Сіль, перець – за смаком

 

Приготування

  1. У великій сковороді обсмаж цибулю з часником. Додай фарш і смаж протягом 10 хвилин, постійно помішуючи.
  2. Додай томатний соус, базилік та спеції. Тушкуй соус болоньєзе ще 20 хвилин.
  3. Відвари спагеті протягом 10 хвилин, додай до соусу, перемішай і тушкуй ще кілька хвилин.
  4. Розклади по тарілках, посип тертим сиром та прикрась листочками базиліку.

 

 

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Публикация от Здесь вкусно (@food_for__you1)

Лазанья – відеорецепт

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто їсти сало.

Фото: Pixabay

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Теги: рецепти
15.07.2021 12:06



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