Теплі привітання з Днем Народження для сестрички

Привітання сестрі з Днем народження українською мовою у прозі віршах, картинках та СМС.

Сестри завжди підтримають, щиро порадіють і поведуться на веселі авантюри.

Тому їх потрібно цінувати, любити і гарно вітати з Днем Народження!

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання, які їй буде дуже приємно від тебе почути.

Сестра, з днем народження! Впевнено крокуй по землі, відчувай свою унікальність, відкривай вітру простір душі, дозволяй світу надихати тебе, літай разом з метеликами влітку, прокидайся разом з вранішнім сонцем і відчувай насиченість життєвих сил. Люблю, ціную, пишаюся! Будь щаслива!

***

Люба моя сестро, сьогодні твій День Народження, вітаю тебе із радістю у серці! Ти — найкраща сестричка у світі, моя вірна подруга, і я не можу передати свого щастя від того, що ти в мене є. Бажаю тобі бути здоровою, розквітати з кожним роком і молодіти душею, бути завжди в центрі прекрасних подій, друзів та кохання, бути просто щасливою прекрасною жінкою, в якої завжди збуваються мрії. З днем народження!



***

У моєї сестрички сьогодні дуже знаменна подія – День Народження. Я від усього серця вітаю тебе, моя хороша, і бажаю міцного здоров’я, радості, успіхів і гарного настрою. Нехай на роботі у тебе все гаразд. Нехай в родині панує мир і спокій. Нехай удача ніколи тебе не минає. Нехай у твоїй душі довго квітне весна. Всіх благ тобі, достатку і благополуччя.

***

Дорога моя сестричко — така гарна, розумна і дуже добра людина! Сердечно вітаю тебе з Днем Народження! Бажаю, щоб твоє життя нагадувало пшеничне поле: багате, красиве і вільне! Кохай і будь ніжно коханою, працюй і отримуй за свою працю гідну винагороду, щоб тебе високо цінували і глибоко поважали! Хай стрімко росте твоя кар’єра, натхнення не покидає тебе, а дає сили і наснагу! Будь завжди такою красивою, здоровою і щасливою!



***

Сестричка, ти найближча, найрідніша людина. Прийми мої вітання з Днем Народження! Я бажаю тобі чудового здоров’я, величезного щастя, взаєморозуміння та любові. Нехай твоє життя буде яскравим і цікавим, все задумане виходить, а бажане здійснюється. Так хочеться завжди бачити тебе щасливою і радісною, успішної і благополучною. З днем народження, люба моя!

З днем народження, сестричко!

Хай красивим буде личко,

Очі сяють, як зірки,

Прикрашають хай роки!

Будь здорова і кохана,

Мила, стильна, незрівнянна,

Наче квітка, розквітай,

Мрій високих досягай!



***

Сестричко, сонце променисте!

Життя твоє хай буде чисте,

Вквітчане щастям і добром,

Любов’ю, ніжністю, теплом,

А доля радість лиш дарує,

В багатстві й розкошах вирує,

Здійсняться хай твої бажання.

Із днем народження вітання!

***

Сестричку з днем народження вітаю,

Найкращого у світі побажаю:

Щоб ти була красива і кохана,

Струнка і дуже вишукано вбрана!

Завжди усміхнена, весела і завзята,

Грошима і духовно щоб багата.

Кар`єра хай складається прекрасно,

Барометр твій показує на «ясно»!

Веселих свят і дуже добрих буднів,

Щоб цінували і любили люди,

Кохання вірного, щасливого довіку

І днів прекрасних, добрих щоб без ліку!

Бажаю щастя, краси, добродушності, любові, мудрості, утіхи, радості і більше сміху. Без тебе на світі нудьга, з днем народження, сестра!

***

Сестричко, хай день народження подарує тобі вир неймовірних емоцій! Хай тобі все вдається, хай все погане минеться, хай чекає попереду велике щастя та взаємна любов!



***

Сестричка, завжди будь кохана і щаслива! Нехай тебе частіше балують доля і удача! Привабливість і чарівність притягують погляди, а посмішка зачаровує!

