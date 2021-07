Корисні властивості капусти: що варто знати про цей овоч

Чим корисна капуста – корисні та лікувальні властивості.

Білокачанна капуста – це надзвичайно корисний овоч, який обов’язково варто включити до свого раціону.

Він містить велику чимало вітамінів, серед яких – С, Р, К, Е, вітаміни групи В та унікальний вітамін U. Причому, їх рівень майже не знижується навіть при тривалому зберіганні і заквасці.

А ще овоч багатий на мікроелементи, такі як сірка, магній, кальцій, калій, фосфор, йод, цинк, мідь тощо.

Тож, власне, користь капусти важко переоцінити.

Свіжа капуста – чудовий засіб, який допомагає заспокоїти нервову систему та міцно заснути. Таку властивість овоча помітили ще у Давньому Римі.

Аби відчути снодійний ефект, потрібно завести звичку щодня їсти салат із капусти, а за годину до сну випивати півсклянки капустного соку.

Ця властивість капусти також відома з давніх-давен. Щоб позбутися головного болю, наші предки жували капусту та пили сік із неї.

Також корисно прикладати капустяні листи до голови – саме там, де відчуваєш дискомфорт.

Білокачанна капуста входить до складу багатьох дієт. Справа в тому, що вона містить унікальну тартранову кислоту, яка не дає жировій тканині накопичуватися у тебе на стегнах та в інших проблемних місцях.

Для цього бажано їсти саме сиру капусту або пити її сік.

Унікальний вітамін U, на який багата білокачанна капуста, не дає холестерину склеїтися з білками і осісти на стінках судин.

Саме тому вона допомагає знизити рівень холестерину і є чудовою профілактикою атеросклерозу.

Капуста діє як відхаркувальний, протизапальний та антисептичний засіб. Особливо ефективна у вигляді соку, доповненого цукром чи медом.

Втім, зауваж: народні методи не заміняють лікування, яке призначив лікар.

Капуста може нашкодити людям, які мають такі порушення і захворювання:

Фото: Pixabay

