Календар риболова на липень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на липень стане у нагоді всім любителям риболовлі. Він підкаже, у який день краще вирушати до річки чи озера, щоб отримати великий улов.
Завжди звіряйся з цим календарем – він підкаже, коли риба добре клюватиме.
Календар риболова на липень 2021
Найкращий кльов: 4-9, 19-22 липня
Хороший кльов: 13, 18, 26-27 липня
Середній кльов: 3, 10-12, 20-25 липня
Не клюватиме: 1, 2, 14-17, 28-31 липня
Від чого залежить кльов риби
Чи хорошим буде кльов риби у той чи інший день, залежить від місячного циклу.
Молодий місяць впливає на це сприятливо. Тож піти на риболовлю саме в цей час – вдала думка. А от коли місяць іде на спад, хорошого кльову чекати не варто.
Має велике значення і час доби. Ідеально ловити рибу на світанку або на заході сонця. Адже у цей час вона находиться в активному стані і добре клює.
І ще важливий нюанс. Не варто йти до річки чи озера зі снастями, коли дме північний вітер.Також по темі: Місячний календар на липень 2021 – сприятливі та несприятливі дні Календар садівника-городника на липень 2021: сприятливі дні для посіву Що саджати у липні 2021: список овочів і трав
Тепер ти знаєш, коли буде добре клюватиме у липні 2021 року.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на липень 2021.
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