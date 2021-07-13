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ICTV Ранок 13.07.2021 09:48
13.07.2021 09:48
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Календар риболова на липень 2021 – коли добре клюватиме


Календар риболова на липень стане у нагоді всім любителям риболовлі. Він підкаже, у який день краще вирушати до річки чи озера, щоб отримати великий улов. 

Завжди звіряйся з цим календарем – він підкаже, коли риба добре клюватиме.

Календар риболова на липень 2021

Найкращий кльов: 4-9, 19-22 липня

Хороший кльов: 13, 18, 26-27 липня

Середній кльов: 3, 10-12, 20-25 липня

Не клюватиме: 1, 2, 14-17, 28-31 липня

Календар риболова на липень 2021

Від чого залежить кльов риби

Чи хорошим буде кльов риби у той чи інший день, залежить від місячного циклу.

Молодий місяць впливає на це сприятливо. Тож піти на риболовлю саме  в цей час – вдала думка. А от коли місяць іде на спад, хорошого кльову чекати не варто.

Має велике значення і час доби. Ідеально ловити рибу на світанку або на заході сонця. Адже у цей час вона находиться в активному стані і добре клює.

І ще важливий нюанс. Не варто йти до річки чи озера зі снастями, коли дме північний вітер.

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Тепер ти знаєш, коли буде добре клюватиме у липні 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на липень 2021.

Фото: Рexels

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Теги: місячний календар
13.07.2021 09:48



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