Запізнились на літак? Куди бігти та як діяти — детальна інструкція

Що робити, якщо запізнились на літак: покрокова інструкція.

Переплутали час, не почули будильник , втрапили у халепу…

Причин спізнення на літак може бути багато.

І не завжди вони свідчать про брак відповідальності чи пунктуальності.

На жаль, така халепа може спіткати кожного.

І, хоч, Ранок у Великому Місті щиро сподівається, що ти не станеш таким “щасливчиком”, все ж вирішив розповісти, як діяти у такому випадку.

Ура! Якщо посадка ще не закрита, ти таки маєш шанс потрапити на свій літак.

Насамперед, відшукай стійку авіакомпанії або її представника, і поясни ситуацію.

Для пасажирів, які зареєструвались онлайн, вирішити цю проблему буде значно простіше. Це одна з багатьох переваг електронних авіаквитків.

Якщо ти зареєстрований, і їдеш лише з ручною поклажею, то пробігти всі контролі і встигнути на посадку ще реально.

А от із багажем, який теж потрібно реєструвати, буде складніше. Краще при можливості залишити його в аеропорту.

Ця процедура є платною, проте часто рятівною для тих, хто спізнився.

Посадка закінчується, як правило, за 20 хвилин до вильоту літака.

Навіть, якщо ти запізнився(-лась) на кілька хвилин, вже нічого, на жаль, зробити не можна.

Залишиться дивитись на те, як твій літак чекає на зліт, приймати ситуацію, що склалась, і починати діяти.

Для цього підійди до представників авіакомпанії, якщо ти вже в аеропорту, або зв’яжися із службою підтримки.

Тобі мають надати інформацію про можливість і вартість внесення змін та умови повернення.

Після чого визнач для себе найбільш вигідний варіант.

Якщо правилами авіакомпанії заборонено переоформлення даного квитка на інший рейс, то залишиться придбати новий квиток і оформити повернення з цього.

Буває, що рейс затримують, через що пасажири не встигають на реєстрацію у пункті пересадки.

Тоді необхідно підійти до представників авіакомпанії в аеропорту і пояснити їм ситуацію.

Після чого тебе повинні пересадити на наступний найближчий рейс без штрафів і доплат.

Щоправда, це можливо тільки тоді, коли всі перельоти оформлені одним квитком.

У протилежному ж випадку, друга авіакомпанія не несе відповідальності за причину запізнення і може переоформити квиток тільки, якщо це дозволено правилами тарифу авіаквитка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо літак полетів без вас.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.