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ICTV Ранок 12.07.2021 18:00
12.07.2021 18:00
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Лікує від депресії та безсоння. Корисні властивості ожини


Корисні властивості ожини. 

Сезон ожини розпочато. Ця ягода захоплює ніжним смаком і насиченим кольором.

Але це не всі її переваги. Ранок у Великому Місті дізнався, чим ожина корисна для здоров’я.

Корисні властивості ожини

Сприяє очищенню організму 

Пектини у складі ожини очищують організм від солей важких металів і пестицидів.

Ці речовини знижують холестерин та поліпшують обмін речовин.

Фахівці радять їсти при цукровому діабеті і захворюваннях печінки.

Корисна при запорах

Перезрілі плоди ожини мають проносну властивість.

Тому їх варто їсти при запорі.

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Цілющі відвари

Корисні не лише ягоди ожини, а і її листя.

Настої і відвари з нього застосовують при лікуванні виразки, харчових отруєннях і дизентерії.

Також ними лікують шкірні виразки, гнійні рани.

Вбереже від депресії

Споживання ожини позитивно впливає на нервову систему.

Ягода усуне депресію та стрес, позбавить від безсоння.

Окрім цього, ожина — гарний засіб для профілактики атеросклерозу.

Чудодійний корінь 

Корінь ожини використовують як сечогінний засіб.

А ось відвар з нього допоможе зупинити кровотечу.

Протипоказання

Обережно з ожиною слід бути тим, хто схильний до алергії.

Утриматися від надмірного споживання ягоди варто людям із підвищеною кислотністю шлунка.

ожина фото

Нагадаємо, раніше ми писали про корисні властивості ревеню.

Фото: Unsplash 

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Теги: корисні властивості, ягоды
12.07.2021 18:00



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