Речі, що вже пішли в минуле. Головні антитренди літа 2021

Модні антитренди літа 2021 – які речі вже давно залишили модний Олімп і стали моветоном.

У сучасному світі немає суворих меж між тим, що можна носити, а що ні. Кожеш вибирає те, в чому комфортно саме йому. А оригінальність і самобутність стали важливішими за сліпе копіювання модних тенденцій.

Втім, є перелік дійсно неактуальних речей, які вже настільки усім набридли, що стали негласним моветоном.

Ми не говоримо, що їх потрібно одразу викинути у смітник – усе ж таки свідоме споживання це важливо.

Але відкласти на верхню полицю шафи – не завадить. Мода циклічна, тож за кілька сезонів до них знову може дійде черга.

То які моделі одягу виглядають аж занадто старомодно і потребують заміни на щось більш актуальне? Усі подробиці – у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Філософія сучасного одягу – це свобода руху та максимальний комфорт. Усього цього позбавляють нас приталені моделі жакетів і сорочок.

Тож аби виглядати справді стильно – заміни таки речі їхніми oversize-аналогами та моделями прямого силуету.

Саме вони наразі є основою жіночого гардеробу в 2021 році.

І не хвилюйся, такий жакет не зробить фігуру занадто громіздкою, навпаки – підкреслить твою стрункість.

Тут ситуація така ж сама, як і з приталеними жакетами.

Вузькі брюки та джинси, що сковують рухи та обтягують кожну складочку – зовсім не те, що тобі потрібно у 2021 році. Тож краще залишити їх у шафі до кращих часів.

Тим більше, що сьогодні є стільки чудових і справді актуальних альтернатив: розкішні палаццо, брутальні банани, стильні моми.

Кілька сезонів поспіль ці сумки потрапляли до списку трендів.

Але за цей час встигли страшенно усім набриднути.

Тож радимо замінити цю зручну, але вже не модну сумочку на більш сучасну модель.

Наприклад, на актуальну міні-сумочку на широкому ремінці.

Вишивка, стрази та величезні дірки – це те, від чого мінімалістична мода літа 2021 радить рішуче відмовитись.

Краще вибрати лаконічну модель без декору.

А якщо хочеться чогось оригінального – зверни увагу на джинси з необробленим низом або незначними потертостями.

Ретро-сукня зі спідницею-дзвіночком не в моді вже кілька років. Утім, дехто продовжує активно носити цю модель, ба більше – навіть купувати нові сукні цього фасону.

Не радимо цього робити. Адже вона не лише давно втратила актуальність, але й мало кому пасує.

Натомість зверни увагу на трендові моделі А-силуету довжини міді.

На заміну синтетичним прозорим сумкам прийшли екологічні моделі з натуральних матеріалів.

Влітку 2021 сміливо обирай плетені, в’язані та полотняні сумочки – саме вони захопили як подіуми, так і міські вулиці.

