Місячний календар на липень 2021 – сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар – винахід далеко не сучасний. Ще здавна люди звертали увагу на положення Місяця та його фази. І врешті-решт помітили, що це суттєво впливає на настрій, самопочуття та стан справ.

Люди за ним й досі визначають за місячним календарем сприятливі дні, які найбільше підходять для важливих справ і рішень.

Як правильно розподілити свій час у липні?

Коли варто приділити більше уваги роботі, а коли – краще займатися рутинними справами?

Читай у місячному календарі на липень 2021.

Цей період ідеально підходить для вирішення фінансових питань та укладання угод.

Удача прийде передусім до тих, хто займається розумовою працею.

Постарайся сьогодні зробити максимум справ, щоб висвободити решту тижня для відпочинку.

Дуже вдалий час для реалізації планів і старту нових амбітних проектів.

Якщо почати їх у цей період, усе обов’язково вийде якрайкраще.

Можна йти на ризик, але лише у тих справах, які не стосуються фінансів.

Період сповнений позитивними вібраціями та оптимізмом.

Сміливо заводь знайомства, ініціюй нові проекти та бери відповідальність за вирішення масштабних питань.

Велику радість ти отримаєш і від спілкування з рідними та друзями. Намагайся провести якомога більше часу з ними.

Доба добре підходить для інтенсивної роботи.

Якщо зможеш сьогодні вирішити важливі робочі питання – результат не змусить на себе чекати.

День сприятливий для саморозвитку та здобуття нової інформації.

Сприятливий день, особливо в питаннях, що стосуються здоров’я.

Вдалими будуть хірургічні операції та косметичні процедури.

Можна починати нові проекти та вирушати у подорож.

Сьогодні не варто братися за нові важливі справи. Краще присвятити час самоаналізу та коригуванню планів.

У цей день не варто міняти роботу або записуватися на прийом до керівництва.

Корисно вивчити щось нове, що принесе користь у майбутньому.

Цей день вважається найважчим з усього місячного циклу.

Є велика ймовірність конфліктів і сварок. Якщо вчасно не схаменутися, це може перерости у ворожі стосунки на довгі роки.

Будь обережніше у діях та висловлюваннях, щоб такого не допустити.

Один із критичних днів. Сьогодні активізуються «внутрішні змії» кожної людини.

Життєвий тонус зменшується, тож краще обмежити активність і просто відпочити.

Період емоційного та фізичного спаду.

Можливі конфлікти та необдумані рішення, які обернуться проблемами в майбутньому.

Доцільніше займатися рутинними справами, які не вимагають великих зусиль.

Зверни увагу на ці дати й плануй важливі рішення та ризики на сприятливі або нейтральні дні.

Липень 2021 на них щедрий!

