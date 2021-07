Як вивчити багато іноземних мов: поради поліглотів

Як вчити іноземні мови – поради.

Читати книги в оригіналі, вільно подорожувати і мати можливості працювати на цікавій роботі.

Такі переваги нам дають іноземні мови.

І хоч їх вивчення лякає труднощами, поліглоти запевняють, що це не так.

Як опанувати багато іноземних мов – читайте у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Мова – це не лише граматика і правила.

Насамперед потрібно збільшувати лексичний запас та навчатися розуміти слова з контексту.

Слухайте радіо, переглядайте фільми та серіали в оригіналі.

Вже за декілька тижнів помітите, як ваше вухо “звикло” до іноземної мови.

Жодна мова не засвоїться, якщо не користуватися нею.

Читання – це гарний тренажер для “лінгвістичних м’язів”, проте найкращий ефект дає говоріння.

Багато хто боїться переходити до цього етапу, адже не хоче здаватися дурним чи нерозумним.

На початку вивчення мов може бути складно говорити швидко, вдало підбирати слова.

Але експерти запевняють: цей незручний період має пройти кожен.

Чудово, якщо у вас є друг-іноземець або гарний викладач.

Вони зможуть виправляти помилки і вже за короткий час ви перестанете їх допускати.

Відчути перші переваги знання іноземних мов можна дуже швидко.

Не обов’язково мати високий рівень, щоб подорожувати.

Почніть із простих фраз. Ті, які допоможуть вам зорієнтуватися в аеропорті та місті, замовити їжу.

Велика кількість літератури, можливість підписатися на іноземних блогерів, переглядати відео будь-якою мовою.

А ще переглядати освітні канали на YouTube.

Це далеко не весь перелік того, що можна знайти у мережі.

Завантажуйте корисні застосунки на телефон, регулярно виділяйте на вправи хоча би трішки часу, і зможете побачити прогрес.

Якщо ви хочете вивчити іноземну мову швидко, будьте готові, що це займе немало часу.

За 6-8 годин занять щодня, ви засвоїте її на достатньому рівні за два місяці.

А приділяючи іноземній дві години на день, зможете опанувати її за рік.

Фото: Unsplash

