10 цитат успішних жінок, які варто взяти на озброєння

Ці жінки надихають своїм прикладом. Вони багато досягли в житті – і надихають інших дівчат теж повірити у себе, стати самодостатніми та щасливими.

Ранок у Великому Місті зібрав 10 цитат успішних жінок, прикладом яких хочеться надихатися.

Опра Вінфрі, телеведуча

Спробуй зробити неможливе. Потерпи невдачу. Спробуй знову. Не помиляються тільки ті, хто боїться діяти. Це твій момент. Не проґав його.

Мадонна, співачка

Жінки часто бояться сказати, чого вони хочуть. Саме тому вони і не отримують, чого хочуть.

Дженніфер Еністон, акторка

Після того, як ви полюбите себе, все встане на свої місця.

Маша Єфросініна, телеведуча

Мої правила кожного дня: посміхайся. Проходь пішки мінімум 30 хвилин на день. Цілуй коханих людей (без обмежень). Дізнавайся щось нове. Роби мінімум одну корисну справу.

Моніка Беллуччі, акторка

Я завжди говорю молоденьким дівчатам: «Навчіться любити своє тіло!» Адже ідеалу не існує, і цілком очевидно, що жінка з формами не менше прекрасна, ніж худенька дівчина. Просто потрібно навчитися приймати себе такою, яка ти є.

Мішель Обама, адвокатка, перша леді США (2009-2017)

Моє послання жінкам таке: шукайте те, що підходить саме вам. Одягайтеся так, як вам подобається. Вибирайте кар’єру, яка має для вас значення. Завжди знайдеться хтось, хто подумає, що це треба було зробити інакше.

Королева Єлизавета ІІ

Коли життя здається важким, мужні люди не здаються і не визнають поразки. Вони починають ще рішучіше боротися за краще майбутнє.

Дженніфер Лопес, співачка

Найголовніше – займатися тим, що робить тебе щасливою. Жінки часто розриваються на кілька фронтів, намагаються дбати про безліч людей і вирішити купу проблем, при цьому начисто забуваючи про себе. Ні в якому разі не можна цього робити! Себе треба тішити хоча б іноді.

Анна Сєдокова, співачка

Єдина справжня помилка – не виправляти своїх попередніх помилок.

Анджеліна Джолі, акторка

Я не думаю про красу. Прокидаючись вранці, я хочу бути більш розумною людиною, це моя мета.

Нагадаємо, раніше ми публікували улюблені книги Ілона Маска.

Фото: jlo, mashaefrosinina, monicabellucciofficiel

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.