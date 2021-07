Сметана: корисна чи шкідлива? Зважуємо “за” і “проти” популярного продукту

Додавати в борщ, смакувати з варениками і голубцями чи використовувати для десертів.

Здавалося б, зі сметаною можна все й одразу!

Саме через багатофункціональність, без цього продукту не обійтися в кулінарії.

Але чи часто ми замислюємось про те, наскільки корисною або навпаки — шкідливою є така звична для нас сметана?

Ранок у Великому Місті вирішив зважити всі “за” і “проти” й остаточно розібратися у цьому питанні.

Позитивне залишимо на десерт, а поки розберемося, у чому ж полягає шкода сметани.

Насамперед це стосується магазинного продукту, до складу якого входять компоненти із сумнівними властивостями.

Річ у тім, що в такому виробі міститься багато органічних кислот і різних добавок, які тільки погіршують стан хворого.

Але і натуральний продукт має темну сторону.

Домашня сметана є надто жирною, тому може створити значне навантаження на жовчний міхур і печінку, а також призвести до збільшення ваги.

У складі сметани також міститься холестерин, здатний відкладатися на судинах, блокуючи їх нормальне функціонування.

Тому з обережністю її потрібно вживати й тим, у кого є проблеми із серцево-судинною системою.

Але не варто засмучуватись.

На захист смачної та поживної сметани ми підготували цілу низку переваг.

Кисломолочні бактерії, які використовуються при виробництві продукту, позитивно впливають на кишковий тракт.

А користь сметани для жіночого організму взагалі важко переоцінити:

Чоловіків сметана теж має чим потішити.

Отже, як і всі інші продукти, сметана може приносити людському організму, як користь, так і шкоду.

Щоб перша переважала, слід:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості малини.

Фото: Pexels

Головне фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.