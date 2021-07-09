Магнітні бурі в липні 2021 – календар небезпечних дат

У липні 2021 року очікується лише 2 магнітні бурі – всередині та наприкінці місяця. Втім, перша з них буде дуже потужною: чимало людей відчують погіршення самопочуття та матимуть нестабільний настрій. Решта місяця пройде доволі спокійно.

Коли саме будуть магнітні бурі в Україні, як саме можуть вплинути на здоров’я та чи можна мінімізувати їхній шкідливий вплив на самопчуття?

Ранок у Великому Місті підготував календар магнітних бур на липень 2021.

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на липень 2021

Більша частина липня 2021 року пройде в доволі спокійній геомагнітній обстановці. Єдиний виняток – сильна магнітна буря всередині місяця. Її можуть відчути не лише метеозалежні люди.

15 липня – сильна магнітна буря. 29 липня – слабка магнітна буря.

Як магнітні бурі впливають на наше здоров’я

Магнітні бурі створюють несприятливі умови для організму людини. Дехто може спостерігати неприємні симптоми:

Головний біль, запаморочення.

Високий артеріальний тиск, тахікардія.

Раптові зміни настрою

Депресивний стан

Сонливість вдень і безсоння вночі

Загальна слабкість

Загострення хронічних хвороб.

Як пережити магнітну бурю

Щоб зменшити шкідливий вплив магнітних бур на здоров’я людини, потрібно дотримуватися низки простих правил.

Уникай стресів і надмірних навантажень. Причому, не лише фізичних, але й емоційних. Намагайся менше нервувати.

Більше ходи пішки. Проводь на свіжому повітрі хоча б 1 годину на день. Краще – дві.

Заміни напої з кофеїном на чисту воду.

Напередодні магнітної бурі виключи з раціону шкідливі продукти та алкоголь. Натомість їж більше фруктів та овочів.

Дотримуйся цих рекомендацій – і можеш пережити магнітні бурі у липні 2021без серйозних ризиків для здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на липень 2021.

Фото: Pexels

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