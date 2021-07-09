Магнітні бурі в липні 2021 – календар небезпечних дат

У липні 2021 року очікується лише 2 магнітні бурі – всередині та наприкінці місяця. Втім, перша з них буде дуже потужною: чимало людей відчують погіршення самопочуття та матимуть нестабільний настрій. Решта місяця пройде доволі спокійно.
Коли саме будуть магнітні бурі в Україні, як саме можуть вплинути на здоров’я та чи можна мінімізувати їхній шкідливий вплив на самопчуття?
Ранок у Великому Місті підготував календар магнітних бур на липень 2021.
Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на липень 2021
Більша частина липня 2021 року пройде в доволі спокійній геомагнітній обстановці. Єдиний виняток – сильна магнітна буря всередині місяця. Її можуть відчути не лише метеозалежні люди.
15 липня – сильна магнітна буря.
29 липня – слабка магнітна буря.
Як магнітні бурі впливають на наше здоров’я
Магнітні бурі створюють несприятливі умови для організму людини. Дехто може спостерігати неприємні симптоми:
- Головний біль, запаморочення.
- Високий артеріальний тиск, тахікардія.
- Раптові зміни настрою
- Депресивний стан
- Сонливість вдень і безсоння вночі
- Загальна слабкість
- Загострення хронічних хвороб.
Як пережити магнітну бурю
Щоб зменшити шкідливий вплив магнітних бур на здоров’я людини, потрібно дотримуватися низки простих правил.
- Уникай стресів і надмірних навантажень. Причому, не лише фізичних, але й емоційних. Намагайся менше нервувати.
- Більше ходи пішки. Проводь на свіжому повітрі хоча б 1 годину на день. Краще – дві.
- Заміни напої з кофеїном на чисту воду.
- Напередодні магнітної бурі виключи з раціону шкідливі продукти та алкоголь. Натомість їж більше фруктів та овочів.
Дотримуйся цих рекомендацій – і можеш пережити магнітні бурі у липні 2021без серйозних ризиків для здоров’я.
Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на липень 2021.
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