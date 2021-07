Відкрита спина і мереживо. Модні сарафани 2021

Красивий сарафан – це незамінний предмет літнього гардеробу, який має бути у кожної модниці у 2021 році.

Сарафани зазвичай шиють із тонких невагомих матеріалів – шовку, шифону, бавовни.

Тому вони дозволяють комфортно почуватися навіть у липневу спеку.

Що відрізняє сарафан від сукні? Передусім, це відсутність рукавів – у сарафанів замість них зазвичай бретелі.

Із ними можна створити безліч ефектних луків – пляжних, повсякденних та навіть вечірніх.

На які саме моделі сарафанів варто звернути увагу влітку 2021? Розповімо у матеріалі.

Сарафан із оголеною спинкою – чудовий варіант для спекотного літнього дня.

Він допоможе створити яскравий, безтурботний і водночас спокусливий образ.

Така модель здатна ефектно підкреслити твою золотисту засмагу, особливо якщо обереш сарфан у білому кольорі.

Вишуканий сатиновий сарафан, що нагадує нічну сорочку – це ідеальний вибір для коктейльної вечірки або побачення.

А от вдягнути його до офісу – ідея ризикована, начальство може не оцінити.

Сатиновий сарафан виглядає дуже вишукано. Але під час вибору моделі будь максимально уважна: тонка тканина може підкреслити проблемні зони на тілі.

Інші модні тренди міняються, а от заквітчані сарафани щоліта опиняються на модному Олімпі.

Цього сезону квітів буде багато.

Але замість величезних троянд і маків дизайнери радять звернути увагу на дрібні польові квіти.

Виглядає мило та невимушено.

Ґудзики, які прикрашають сарафан зверху донизу – один із головних модних трендів цього літа.

Вони можуть бути просто прикрасою або справді застібатись.

Модниці полюбили такі сарафани за їхню універсальність та витончену простоту.

Ажурний сарафан із мережива – це сама елегантність! Погляд відвести неможливо.

Вибирай білий колір або ніжні пастельні відтінки – і ти підкориш красою усіх навколо.

Сарафан із підкладкою підійде, якщо вирушаєш на офіційний захід. А напівпрозорий одношаровий варіант стане вдалим вибором для прогулянки набережною.

Фото: Pexels

