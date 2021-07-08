Спорт після 40: чому варто побороти лінь

Після 40 життя тільки починається, і Ранок у Великому Місті зібрав основні причини займатися спортом у цьому віці.
Більшість людей за сорок вже реалізувалися в житті, мають дорослих дітей, стабільну роботу та інші привілеї дорослого життя.
Тому можна знайти нове хобі і зайнятися нарешті тим, що відкладав довгий час.
І все було б добре, але новий молодий організм з нескінченним запасом енергії тобі на ювілей ніхто не подарував, тому дуже важливо тримати себе в формі.
Після 40 років зміни функціональних показників організму в період онтогенезу мають гетерохронний характер.
Онтогенез – індивідуальний розвиток організму. Гетерохронний – нерівномірний. Тобто ти не можете передбачити, що буде з твоїм організмом.
Одні функції та показники починають знижуватися: гнучкість, відносна маса крові на кілограм ваги, смаковий поріг, а інші зростають: потужність серцевої діяльності, показники сили, витривалість тощо, а потім знижуються або ж навпаки.
Але морфологічний склад крові, кислотно – лужна рівновага тощо з віком майже не змінюються.
Більшість людей середнього віку починають мати проблеми з серцево-судинними захворюваннями та хворобами нервової системи, особливо, якщо мають проблеми в родині, тяжку роботу як фізично, так і морально і знаходяться у постійному стресі.
Але вихід є завжди і усюди, і якби це не звучало, ваше спасіння – спорт.
Головне завдання фізичних тренувань у зрілому віці – збереження і зміцнення здоров’я, підтримка оптимальної життєдіяльності та високої працездатності впродовж основного періоду трудової діяльності.
Але, як свідчить практика, у людей цього віку відсутня мотивація до постійної, систематичної активності профілактичного й оздоровчого характеру.
А треба взяти і змусити себе це робити!
Спорт для 40+
Перша у нашому списку – йога.
Більшість людей, завдяки фільмам, мають хибне уявлення про цей вид спорту.
Йога допомагає розслабитися та заспокоїтися, відновити дихання та баланс з собою і світом.
Це ідеальний варіант для тих, хто має стресову роботу, велику гомінку родину та захворювання нервової системи, проблеми з тиском.
Головний плюс в тому, що йогою можна займатися вдома, але краще спочатку спробувати з професіоналом.
Йога – це пластика та гнучкість тіла, розтяжка. Пози в йозі (асани) не такі прості, як здаються і напружують майже всі м’язи тіла, тримаючи вас в тонусі.
Наступний вид спорту – плавання.
Цей вид спорту добре підійде для людей з серцево-судинними хворобами.
Але! треба постійно перебувати під наглядом тренера, який зможе вам допомогти та розробить програму тренувань, а головне – треба завжди знати міру.
Якщо відчуваєте, що вам важко, краще поплавати 10-15 хвилин, а не годину, відпочити і наступного разу зможете поплавати довше. Починати треба з малого і по-троху.
Плавання зміцнює легені, налагоджує дихання.
Найкращий вид спорту для колишніх курців.
До речі, маленька, але найголовніша ремарка – жодних шкідливих звичок. Вживання алкоголю звести до мінімуму, а краще виключити назавжди зі свого життя. Куріння – те саме.
Якщо ви вирішуєте піти до спортивного комплексу, то можна не тільки плавати, а й займатися на тренажерах.
Але, наголошую, жодної самодіяльності, тренер поруч, він прописує програму та контролює вас і ваш стан, аби добрі наміри не стали фатальними.
Спорт, який доступний кожному — це скандинавська ходьба або спортивна ходьба.
Ходьба допомагає врегулювати рівень цукру в крові.
А ще ходьба виробляє “гормони щастя”, які можуть полегшити симптоми легкої та помірної депресії.
Ось чому бабусі, які з палицями ходять навколо парку, такі щасливі та усміхнені.
Також ходьба заспокоює нерви та впорядковує думки, покращує роботу мозку.
До речі, не обов’язково ходити з палицями навколо парку, можна вийти на кілька зупинок раніше по дорозі з роботи додому та прогулятись.Також по темі: Час змін: як почати худнути просто зараз ТОП-3 розповсюджені міфи про схуднення Для шаленого заряду мотивації та хорошого настрою: найкращі фільми про спорт
Тож чому важливий спорт у зрілому віці:
- Омолоджувальна дія (процес старіння організму уповільнюється);
- Знижується ризик інфаркту;
- Стимуляція роботи головного мозку;
- Поліпшення настрою;
- Покращення роботи нервової системи.
Можливо, вам не підходять вищеперераховані види спорту, але 10-15-хвилинна зарядка зранку підходить всім, незалежно від віку.
Треба не забувати про неї і приділяти значно більше уваги, адже ранкові вправи допомагають збадьоритися, проганяють сон та стимулюють роботу мозку, ти починаєш мислити ясно та раціонально.
Почни регулярно займатися спортом і вже через місяць ти помітиш зміни у своєму організмі.
Нагадаємо, що раніше ми також розповідали, як покращити своє життя.
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