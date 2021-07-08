Спорт після 40: чому варто побороти лінь

Після 40 життя тільки починається, і Ранок у Великому Місті зібрав основні причини займатися спортом у цьому віці.

Більшість людей за сорок вже реалізувалися в житті, мають дорослих дітей, стабільну роботу та інші привілеї дорослого життя.

Тому можна знайти нове хобі і зайнятися нарешті тим, що відкладав довгий час.

І все було б добре, але новий молодий організм з нескінченним запасом енергії тобі на ювілей ніхто не подарував, тому дуже важливо тримати себе в формі.

Після 40 років зміни функціональних показників організму в період онтогенезу мають гетерохронний характер.

Онтогенез – індивідуальний розвиток організму. Гетерохронний – нерівномірний. Тобто ти не можете передбачити, що буде з твоїм організмом.

Одні функції та показники починають знижуватися: гнучкість, відносна маса крові на кілограм ваги, смаковий поріг, а інші зростають: потужність серцевої діяльності, показники сили, витривалість тощо, а потім знижуються або ж навпаки.

Але морфологічний склад крові, кислотно – лужна рівновага тощо з віком майже не змінюються.

Більшість людей середнього віку починають мати проблеми з серцево-судинними захворюваннями та хворобами нервової системи, особливо, якщо мають проблеми в родині, тяжку роботу як фізично, так і морально і знаходяться у постійному стресі.

Але вихід є завжди і усюди, і якби це не звучало, ваше спасіння – спорт.

Головне завдання фізичних тренувань у зрілому віці – збереження і зміцнення здоров’я, підтримка оптимальної життєдіяльності та високої працездатності впродовж основного періоду трудової діяльності.

Але, як свідчить практика, у людей цього віку відсутня мотивація до постійної, систематичної активності профілактичного й оздоровчого характеру.

А треба взяти і змусити себе це робити!

Спорт для 40+

Перша у нашому списку – йога.

Більшість людей, завдяки фільмам, мають хибне уявлення про цей вид спорту.

Йога допомагає розслабитися та заспокоїтися, відновити дихання та баланс з собою і світом.

Це ідеальний варіант для тих, хто має стресову роботу, велику гомінку родину та захворювання нервової системи, проблеми з тиском.

Головний плюс в тому, що йогою можна займатися вдома, але краще спочатку спробувати з професіоналом.

Йога – це пластика та гнучкість тіла, розтяжка. Пози в йозі (асани) не такі прості, як здаються і напружують майже всі м’язи тіла, тримаючи вас в тонусі.

Наступний вид спорту – плавання.

Цей вид спорту добре підійде для людей з серцево-судинними хворобами.

Але! треба постійно перебувати під наглядом тренера, який зможе вам допомогти та розробить програму тренувань, а головне – треба завжди знати міру.

Якщо відчуваєте, що вам важко, краще поплавати 10-15 хвилин, а не годину, відпочити і наступного разу зможете поплавати довше. Починати треба з малого і по-троху.

Плавання зміцнює легені, налагоджує дихання.

Найкращий вид спорту для колишніх курців.

До речі, маленька, але найголовніша ремарка – жодних шкідливих звичок. Вживання алкоголю звести до мінімуму, а краще виключити назавжди зі свого життя. Куріння – те саме.

Якщо ви вирішуєте піти до спортивного комплексу, то можна не тільки плавати, а й займатися на тренажерах.

Але, наголошую, жодної самодіяльності, тренер поруч, він прописує програму та контролює вас і ваш стан, аби добрі наміри не стали фатальними.

Спорт, який доступний кожному — це скандинавська ходьба або спортивна ходьба.

Ходьба допомагає врегулювати рівень цукру в крові.

А ще ходьба виробляє “гормони щастя”, які можуть полегшити симптоми легкої та помірної депресії.

Ось чому бабусі, які з палицями ходять навколо парку, такі щасливі та усміхнені.

Також ходьба заспокоює нерви та впорядковує думки, покращує роботу мозку.

До речі, не обов’язково ходити з палицями навколо парку, можна вийти на кілька зупинок раніше по дорозі з роботи додому та прогулятись.

Тож чому важливий спорт у зрілому віці:

Омолоджувальна дія (процес старіння організму уповільнюється);

Знижується ризик інфаркту;

Стимуляція роботи головного мозку;

Поліпшення настрою;

Покращення роботи нервової системи.

Можливо, вам не підходять вищеперераховані види спорту, але 10-15-хвилинна зарядка зранку підходить всім, незалежно від віку.

Треба не забувати про неї і приділяти значно більше уваги, адже ранкові вправи допомагають збадьоритися, проганяють сон та стимулюють роботу мозку, ти починаєш мислити ясно та раціонально.

Почни регулярно займатися спортом і вже через місяць ти помітиш зміни у своєму організмі.

Нагадаємо, що раніше ми також розповідали, як покращити своє життя.

Фото: Unsplash

Богдана Макалюк

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.