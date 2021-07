Спорт після 40: чому варто побороти лінь

Після 40 життя тільки починається, і Ранок у Великому Місті зібрав основні причини займатися спортом у цьому віці.

Більшість людей за сорок вже реалізувалися в житті, мають дорослих дітей, стабільну роботу та інші привілеї дорослого життя.

Тому можна знайти нове хобі і зайнятися нарешті тим, що відкладав довгий час.

І все було б добре, але новий молодий організм з нескінченним запасом енергії тобі на ювілей ніхто не подарував, тому дуже важливо тримати себе в формі.

Онтогенез – індивідуальний розвиток організму. Гетерохронний – нерівномірний. Тобто ти не можете передбачити, що буде з твоїм організмом.

Одні функції та показники починають знижуватися: гнучкість, відносна маса крові на кілограм ваги, смаковий поріг, а інші зростають: потужність серцевої діяльності, показники сили, витривалість тощо, а потім знижуються або ж навпаки.

Але морфологічний склад крові, кислотно – лужна рівновага тощо з віком майже не змінюються.

Більшість людей середнього віку починають мати проблеми з серцево-судинними захворюваннями та хворобами нервової системи, особливо, якщо мають проблеми в родині, тяжку роботу як фізично, так і морально і знаходяться у постійному стресі.

Але вихід є завжди і усюди, і якби це не звучало, ваше спасіння – спорт.

Головне завдання фізичних тренувань у зрілому віці – збереження і зміцнення здоров’я, підтримка оптимальної життєдіяльності та високої працездатності впродовж основного періоду трудової діяльності.

Але, як свідчить практика, у людей цього віку відсутня мотивація до постійної, систематичної активності профілактичного й оздоровчого характеру.

А треба взяти і змусити себе це робити!

Більшість людей, завдяки фільмам, мають хибне уявлення про цей вид спорту.

Це ідеальний варіант для тих, хто має стресову роботу, велику гомінку родину та захворювання нервової системи, проблеми з тиском.

Головний плюс в тому, що йогою можна займатися вдома, але краще спочатку спробувати з професіоналом.

Йога – це пластика та гнучкість тіла, розтяжка. Пози в йозі (асани) не такі прості, як здаються і напружують майже всі м’язи тіла, тримаючи вас в тонусі.

Цей вид спорту добре підійде для людей з серцево-судинними хворобами.

Але! треба постійно перебувати під наглядом тренера, який зможе вам допомогти та розробить програму тренувань, а головне – треба завжди знати міру.

Якщо відчуваєте, що вам важко, краще поплавати 10-15 хвилин, а не годину, відпочити і наступного разу зможете поплавати довше. Починати треба з малого і по-троху.

Найкращий вид спорту для колишніх курців.

До речі, маленька, але найголовніша ремарка – жодних шкідливих звичок. Вживання алкоголю звести до мінімуму, а краще виключити назавжди зі свого життя. Куріння – те саме.

Якщо ви вирішуєте піти до спортивного комплексу, то можна не тільки плавати, а й займатися на тренажерах.

Але, наголошую, жодної самодіяльності, тренер поруч, він прописує програму та контролює вас і ваш стан, аби добрі наміри не стали фатальними.

А ще ходьба виробляє “гормони щастя”, які можуть полегшити симптоми легкої та помірної депресії.

Ось чому бабусі, які з палицями ходять навколо парку, такі щасливі та усміхнені.

Також ходьба заспокоює нерви та впорядковує думки, покращує роботу мозку.

До речі, не обов’язково ходити з палицями навколо парку, можна вийти на кілька зупинок раніше по дорозі з роботи додому та прогулятись.

Можливо, вам не підходять вищеперераховані види спорту, але 10-15-хвилинна зарядка зранку підходить всім, незалежно від віку.

Треба не забувати про неї і приділяти значно більше уваги, адже ранкові вправи допомагають збадьоритися, проганяють сон та стимулюють роботу мозку, ти починаєш мислити ясно та раціонально.

Почни регулярно займатися спортом і вже через місяць ти помітиш зміни у своєму організмі.

Фото: Unsplash

