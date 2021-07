Всі жінки переймаються станом шкіри обличчя, адже вона є дзеркалом нашого організму.

Ця зона найбільш проблемна та потребує ретельного догляду.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе секрети: як правильно користуватися сироваткою для обличчя.

Дочитавши матеріал до кінця, ти дізнаєшся про:

Сироватка — щоденний засіб догляду за обличчям та шиєю.

Вона виконує функцію зволоження та живлення, забезпечує вітамінами та компонентами, які проникають глибоко в пори та надають пружності й сяяння.

Запобігає появі висипань та акне.

Засіб використовують, якщо звичайний догляд у вигляді крему не діє.

Тоді на допомогу приходить косметична сироватка, яка посилює дію турботи за шкірою.

Проблема може бути всередині організму.

Слід виявити причину, пройти медогляд, а не підбирати самостійно лінію догляду, яку тобі порекомендувала подруга.

Так ти лише витрачаєш зайвий час та кошти.

Якщо ти знаєш, що проблем із організмом немає, а зона обличчя потребує лікування, проконсультуйся з косметологом.

Спеціаліст допоможе вибрати сироватку, яка підходить саме для твого типу шкіри.

Косметична сироватка завжди наноситься на заздалегідь підготовлену шкіру.

Щоб засіб приніс користь, потрібно очистити забруднення та видалити лущення на шкірі за допомогою скрабу.

Наступним кроком буде нанесення тоніку, який закріплює результат очищення.

А ось тепер настав час для сироватки. Перед нанесенням слід приділити увагу інструкції від виробника.

Сироватка наноситься залежно від вказаних рекомендацій, але зазвичай — один або два рази на день.

Для результату достатньо нанести дві краплі та втирати обережно масажуючими рухами. Так ти покращиш кровообіг.

Після, дай час щоб засіб проникнув у пори: приблизно 7 хвилин.

Це всі поради на сьогодні, дотримуйся наших рекомендацій та нехай твоя шкіра буде здоровою!

Фото: Pixaba, Unsplash

