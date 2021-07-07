Всі жінки переймаються станом шкіри обличчя, адже вона є дзеркалом нашого організму.

Ця зона найбільш проблемна та потребує ретельного догляду.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе секрети: як правильно користуватися сироваткою для обличчя.

Дочитавши матеріал до кінця, ти дізнаєшся про:

помилки, яких припускаєшся під час самолікування проблемної шкіри;

чи потрібна тобі сироватка;

які процедури потрібно робити перед її нанесенням.

Що таке косметична сироватка і навіщо потрібна

Сироватка — щоденний засіб догляду за обличчям та шиєю.

Вона виконує функцію зволоження та живлення, забезпечує вітамінами та компонентами, які проникають глибоко в пори та надають пружності й сяяння.

Запобігає появі висипань та акне.

Засіб використовують, якщо звичайний догляд у вигляді крему не діє.

Тоді на допомогу приходить косметична сироватка, яка посилює дію турботи за шкірою.

Чи потрібна тобі сироватка для обличчя та як правильно її вибрати

Якщо маєш проблемну шкіру, випробовуєш різні косметичні засоби для її лікування, а результату і досі немає, звернися до лікаря.

Проблема може бути всередині організму.

Слід виявити причину, пройти медогляд, а не підбирати самостійно лінію догляду, яку тобі порекомендувала подруга.

Так ти лише витрачаєш зайвий час та кошти.

Якщо ти знаєш, що проблем із організмом немає, а зона обличчя потребує лікування, проконсультуйся з косметологом.

Спеціаліст допоможе вибрати сироватку, яка підходить саме для твого типу шкіри.

Як правильно користуватися сироваткою для обличчя

Косметична сироватка завжди наноситься на заздалегідь підготовлену шкіру.

Щоб засіб приніс користь, потрібно очистити забруднення та видалити лущення на шкірі за допомогою скрабу.

Наступним кроком буде нанесення тоніку, який закріплює результат очищення.

А ось тепер настав час для сироватки. Перед нанесенням слід приділити увагу інструкції від виробника.

Сироватка наноситься залежно від вказаних рекомендацій, але зазвичай — один або два рази на день.

Для результату достатньо нанести дві краплі та втирати обережно масажуючими рухами. Так ти покращиш кровообіг.

Після, дай час щоб засіб проникнув у пори: приблизно 7 хвилин.

Для завершення процедури та більшого ефекту слід застосувати щоденний зволожуючий крем, тоді твоя шкіра «промовить» — дякую.

Це всі поради на сьогодні, дотримуйся наших рекомендацій та нехай твоя шкіра буде здоровою!

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про догляд за собою вдома, та давали ефективні поради.

Фото: Pixaba, Unsplash

Марина Максакова

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