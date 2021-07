Календар стрижок на липень 2021: сприятливі та несприятливі дні

Календар стрижок на липень 2021 року допоможе вибрати сприятливий день для зміни зачіски. Коли саме варто стригти волосся цього місяця? Читай у матеріалі.

Ранок у Великому Місті склав список сприятливих та несприятливих днів для походу в салон краси.

7 липня: Хочеш підвищити самооцінку та привернути увагу протилежної статі? Записуйся до перукаря саме сьогодні.

Причому, можна не обмежуватися новою формою, а й проекспериментувати з кольором волосся.

11-12 липня: Вдалий день для стрижки. Зміна зачіски сприятиме не лише швидкому росту волосся, але й допоможе розкрити твій внутрішній потенціал.

14-15 липня: найкращий період період для зміни іміджу. Зараз ти можеш сміливо наважитися на радикальні зміни.

21-22 липня: Нова зачіска приверне до тебе увагу і допоможе вирішити проблеми на особистому фронті.

31 липня: Модна стрижка в цей день обіцяє цікаве знайомство. Тож після перукарні вирушай не додому, а на світський захід або хоча б на прогулянку. Можна змінювати колір волосся – ти отримаєш саме той відтінок, про який мрієш.

2, 9-10, 18, 25, 30 липня

Усі інші дні липня, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, є нейтральними для походу в салон краси.

Фото: Pexels

