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ICTV Ранок 06.07.2021 06:00
06.07.2021 06:00
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Магічна ніч. Красиві привітання зі святом Івана Купала 2021


Привітання зі святом Івана Купала українською мовою у прозі, віршах та листівках.

У ніч з 6 на 7 липня українці відзначають стародавнє свято – Івана Купала, у якому переплітаються язичницькі та християнські традиції.

Вважається, що купальська ніч сповнена особливою магією. Тому 6 і 7 липня прийнято ворожити, слідкувати за прикметами та проводити традиційні обряди.

Зокрема, на Купала люди здавна вдягали на голови вінки з квітів, водили хороводи, розпалювали багаття.

А ще збирали трави, адже вірили, що саме зараз вони мають чудодійну силу.

За легендою, саме в ніч з 6 на 7 липня можна знайти квітку папороті, яка принесе щастя і кохання.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання та картинки зі святом Івана Купала. Не забудьте привітати з ним своїх рідних і друзів.

Свято Івана Купала – привітання у прозі

Вітаю зі святом Івана Купала. Бажаю на своєму шляху знайти свій квітучий папороть, якій і твоє серце змусить розквітнути пелюстками щастя і любові. Нехай на твоєму шляху зустрічаються добрі люди, нехай в цей день з тобою трапиться справжнє диво і не одне! Здоров’я, благодаті і радості.

***

Від щирого серця в день Івана Купала бажаю, щоб доля була щедрою, природа навколо тебе — пишною, вода — найчистішою, вогонь душі твоєї — найяскравішим. Нехай ти завжди будеш бадьора, і нехай удача завжди буде до тебе добра. Вітаю!

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Бажаю тобі сьогодні вдосталь натанцюватись біля багаття та знайти чарівну папороть. Нехай кинутий в річку вінок принесе тобі радісну звістку! Бажаю тобі опівночі тричі оббігти навколо житнього поля оголеною і після цього обряду знайти свого судженого. Веселись сьогодні так, щоб було що згадати в майбутньому. Зі святом!

***

Я бажаю вам в ніч Купали звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що вони довго мріяли. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви до всіх святих і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять в ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.

Івана Купала картинка

Привітання з Івана Купала у віршах

На Івана на Купала
Веселіше у світі стало!
Сонце, яскравіше сяй,
Всіх теплом ти зігрівай!
Нехай вам цей день несе
Вражень хороводи!
Нехай купальська вода
Дасть здоров’я на роки.

***

Цей день Іван Купала

Дарує радощів чимало:

Стрибай через вогнище,

Роби збір з трав цілющих,

Або квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров’я постарайся —

У чистих водах покупайся!

Івана Купала картинка

***

Ти сплети собі вінок
З квітів прекрасних,
Легкий літній вітерець
Від турбот марних
Нехай тебе вбереже,
І подарує щастя.
День Купали принесе
Мир любові й ласки!

***

У ніч напередодні Івана Купали
Дівчина довго вінок заплітала:
Безліч трав і запашних квітів –
Ось і віночок купальський готовий!
Ви і сьогодні вінок заплітайте:
Щастя і радість, добро збирайте,
Ніжність і милість в нього додавайте,
День цей чистий усмішкою зустрічайте!

Івана Купала – короткі смс-привітання

З Днем Івана Купала!! Нехай твоє душевне багаття радості відганяє всі печалі та хвороби, а водоспади веселощів і сміху пожвавлюють твоє серце! Вір в чудеса, вони трапляються!

Івана Купала картинка

***

Нехай купальське вогнище очистить вас від усіх хвороб та негараздів, а легендарний цвіт папороті подарує віру в надзвичайне та дивовижне. З днем Купала!

***

Нехай гарний настрій та усмішка на вашому обличчі з’являється не тільки в свята, а й у будні дні. А кожному, хто вірить в диво, нехай зустрінеться справжнісінька квіточка папороті.

***

Зі святом Івана Купала вітаємо,
Всього найкращого Вам бажаємо:
Веселіться, відпочивайте,
Про друзів та рідних не забувайте.

Картинки та листівки на Івана Купала

Івана Купала картинка Івана Купала картинка Івана Купала картинка

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди піти в Києві на Івана Купала.

Фото: Pixabay, Pexels

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Теги: привітання
06.07.2021 06:00



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