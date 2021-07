Що подивитись? Добірка культових фільмів зі Скарлетт Йоханссон

Список крутих фільмів із Скарлетт Йоханссон. Ранок у Великому Місті створив підбірку саме для тебе.

Любий кіноман, не знаєш, що подивитись ввечері? Втомився шукати фільми?

До того ж, любиш Скарлетт Йоханссон та її гру?

Тоді цей топ точно для тебе.

Жанр: фантастика, пригоди, бойовик

Сюжет: Локі (зведений брат Тора) повертається. Земля у небезпеці і тільки найкращі мають сили її врятувати.

Зацікавило? Тоді починай кіноперегляд та насолоджуйся інтигуючим та захопливим сюжетом.

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Жанр: бойовик, фантастика

Сюжет: Люсі на прохання свого хлопця погоджується передати валізу з наркотичною речовино містеру Чену.

Вона навіть не уявляє, до чого це призведе…

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Жанр: бойовик, драма, кримінал

Сюжет: У майбутньому люди об’єднали свій мозок з віртуальним простором.

З’явився хакер, який став справжньою загрозою для влади. Привид в обладунках отримує завдання знайти цього злочинця.

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Жанр: драма, комедія, мелодрама

Сюжет: Історія про сімейні стосунки Чарлі та Ніколь.

Вони прекрасно працюють разом, однак у стосунках почалися проблеми через відсутність взаєморозуміння.

Тому пара вирішує розлучитися.

Проте це досить складний поцес на який Чарлі та Ніколь не розраховували.

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Жанр: комедія, мелодрама

Сюжет: Джон — молодий хлопець, який веде розгульний спосіб життя.

Він не планує починати стосунки, його не цікавлять серйозні відносини. Але все змінюється, коли Джон зустрічає Барбару.

Чи вистачить сили хлопцю розпочати відносини та назавжди забути про своє минуле?

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Отож, запасайся смаколиками, заварюй чай та проводь вечір із цікавими та захопливими фільмами.

Приємного перегляду!

Фото: IMDb

