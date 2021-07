Розклад Atlas Weekend 2021 на 6 липня: що можна послухати безкоштовно

Нарешті розпочався довгоочікуваний музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition.

Незважаючи на те, що через пандемію коронавірусу, організатори перенесли більшість виступів зарубіжних співаків на 2022 рік, виконаців буде чимало.

Зірки України та СНД вражатимуть фанів аж на 6 сценах, тож кожен зможе підібрати музику, яка йому найбільше до душі.

До того ж, 6 липня на фестиваль можна потрапити безкоштовно, зареєструвавшись попередньо на сайті.

Розклад Atlas Weekend 2021 на 6 липня, читайте у матеріалі Ранку у Великому Місті.

15.07 — Bside band

15.12 — DEA

15.18 — Karta svitu

15.29 — TamerlanAlena

15.41 — Міла Нітіч

15.52 — Gena Viter

16.02 — Marietta

16.12 — Сергій Мироненко

16.24 — Анна Трінчер

16.35 — Солоха

16.46 — М’ята

17.00 — Михайло Поплавський

17.14 — Alyosha

17.30 — Alekseev

17.50 — Tarabarova

18.07 — Dantes

18.22 — Злата Огнєвіч

18.39 — Віталій Козловский

18.57 — Nikita Lomakin

19.13 — Оля Цибульская

19.31 — Lida Lee

19.46 — Melovin

20.09 — Воплі Відоплясова

20.27 — Dorofeeva

21.00 — NK

21.33 — Mozgi

22.15 — Тіна Кароль

15.15 — Teleport

16.15 — Ingret

17.30 — Скрябін и Юркеш

19.15 — Скай

20.45 — Сергій Бабкін

15.30 — VS

16.45 — Kosmopolis

18.00 — Kozak System

19.45 — Друга ріка

15.00 — Tim Bozhkov

16.00 — Incipience B2B B.Kind

17.00 — Desire

18.00 — Malyar

19.00 — Heyem и Groozin

20.30 — Stage rockers

22.00 — Probass

15.45 — Ocran

17.00 — Mama13

18.30 — Тонка

20.00 — ЮЮ

21.30 — Constantine

14.30 — Rhobodub

16.00 — Ghetto Ghetto

18.00 — Rommedahl

20.00 — Anton Bykov

21.30 — Dj Gala

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна відсвяткувати Івана Купала в Києві.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.