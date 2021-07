Модна ягода. Цілющі властивості жимолості

Корисні властивості жимолості.

Поки ягоди жимолості викликають дискусію через широку гаму смаків, народна медицина продовжує використовувати рослину для лікування та профілактики багатьох недуг.

Цікаво те, що лікувальні властивості мають не лише плоди, а й листя, квіти та гілки.

Про яку саме користь іде мова?

Вітаміни групи B, С, P, A, глюкоза і фруктоза, органічні кислоти та безліч інших корисних речовин — всім цим багата чудодійна жимолость.

Тому зовсім не дивно, що вона позитивно вливає на організм, а саме:

У складі ягід присутня велика кількість антиоксидантів, що сповільнюють процеси старіння клітин і поліпшують стан шкірного покриву.

Отже, при регуярному вживанні жимолості в їжу, можна домогтися загального оздоровлення організму, а також довше зберегти красу.

Свіжі ягоди жимолості використовують ще й як ефективний засіб для зміцнення імунітету.

Все це завдяки високому вітаміну С.

Його плоди жимолості містять не менше, ніж лимони.

Тому рослина часто використовується як жарознижувальний засіб.

Листя жимолості має антисептичну, в’яжучу дію.

З нього отримують чудові відвари, якими полощуть горло, наприклад для лікування ангіни.

Через свою низькокалорійність жимолость рекомендують усім тим, хто хоче скинути вагу.

При її вживанні поліпшується засвоєння їжі, що призводить до зниження апетиту.

Вона також має виражену сечогінну властивість, тому зайва рідина швидко виводиться з організму.

Ще одна особливість жимолості — це те, що вона по суті немає жодних протипоказань.

Але, як відомо, надмірне споживання будь-якого продукту неодмінно нашкодить організму.

А зловживання ягодами жимолості загрожує:

Також з обережністю слід включати жимолость у раціон вагітних жінок і матерів-годувальниць.

Фото: Pixabay

