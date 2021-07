Електронні авіаквитки: як вони працюють і чи треба їх друкувати

Інструкція користування електронними авіаквитками.

Тільки починаєш свій шлях мандрівника? Або через пандемію призабув(-ла), як працюють авіаподорожі?

Тоді мусиш прочитати матеріал Ранку у Великому Місті.

У ньому ми коротко й зрозуміло пояснимо, що таке електронний авіакиток, і з чим його “їдять”.

Електронний квиток — це запис у цифровій системі бронювання авіакомпанії, підтвердження якої клієнт отримує на свою електронну пошту у вигляді файла.

До головних переваг е-квитків відносять:

Чудово ж, що така неприємність не зуміє зіпсувати твоєї подорожі!

За електронним авіаквитком можна зареєструватися на рейс на звичайній стійці реєстрації.

Досить просто показати паспорт, отримати посадковий талон, здати багаж, пройти контроль і огляд, а потім вже вирушити на посадку.

Також можна зареєструватися в аеропорту у кіоску самостійної реєстрації.

Роздрукувати е-квиток не вийде, і ось чому:

Електронний квиток — це запис у базі даних авіаперевізника, а от маршрутна квитанція — підтвердження цього запису, але вже на паперовому носії або у формі PDF-файлу.

Дехто плутає її з самим квитком, але насправді – це документ, який містить дату і час відправки рейсу, його номер, відомості про оплату та іншу важливу інформацію.

Це можна зробити, як вдома із допомогою звичайного принтера, так і у найближчому поліграфічному центрі.

Документ може стати у нагоді також у разі можливого збою в системі перевізника або проблем при реєстрації.

Фото: Unsplash

