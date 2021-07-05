Електронні авіаквитки: як вони працюють і чи треба їх друкувати

Інструкція користування електронними авіаквитками.

Тільки починаєш свій шлях мандрівника? Або через пандемію призабув(-ла), як працюють авіаподорожі?

Тоді мусиш прочитати матеріал Ранку у Великому Місті.

У ньому ми коротко й зрозуміло пояснимо, що таке електронний авіакиток, і з чим його “їдять”.

Все про електронні авіаквитки

Що таке електронний авіаквиток?

Електронний квиток — це запис у цифровій системі бронювання авіакомпанії, підтвердження якої клієнт отримує на свою електронну пошту у вигляді файла.

Простими словами, це цифрова форма звичайного паперового квитка.

До головних переваг е-квитків відносять:

комфорт — щоб придбати його, не обов’язково кудись їхати. Квиток прилетить сам прямо на твій email;

лояльність — електронний квиток можна спочатку забронювати, а сплатити пізніше;

практичність — е-квитки можна купувати не тільки на своє ім’я, але й для родичів або друзів. Їм треба лише прийти на реєстрацію.

безпека — він зберігається в електронній формі і точно нікуди не зникне.

Чудово ж, що така неприємність не зуміє зіпсувати твоєї подорожі!

Як працює електронний авіаквиток?

За електронним авіаквитком можна зареєструватися на рейс на звичайній стійці реєстрації.

Досить просто показати паспорт, отримати посадковий талон, здати багаж, пройти контроль і огляд, а потім вже вирушити на посадку.

Також можна зареєструватися в аеропорту у кіоску самостійної реєстрації.

Чи потрібно друкувати е-авіаквитки?

Роздрукувати е-квиток не вийде, і ось чому:

Електронний квиток — це запис у базі даних авіаперевізника, а от маршрутна квитанція — підтвердження цього запису, але вже на паперовому носії або у формі PDF-файлу.

Дехто плутає її з самим квитком, але насправді – це документ, який містить дату і час відправки рейсу, його номер, відомості про оплату та іншу важливу інформацію.

Мати при собі друковану версію маршрутної квитанції при посадці на рейс не обов’язково, але все одно бажано перестрахуватися.

Це можна зробити, як вдома із допомогою звичайного принтера, так і у найближчому поліграфічному центрі.

Документ може стати у нагоді також у разі можливого збою в системі перевізника або проблем при реєстрації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо загубився ваш багаж.

Фото: Unsplash

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