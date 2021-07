Післяпологова депресія. Небезпечні симптоми і як допомогти жінці

Післяпологова депресія – явище, яке досі погано досліджене в Україні, але становить велику загрозу для молодих мам.

Незважаючи на розповсюджений стереотип про радість материнства, багато жінок відчувають зовсім протилежні емоції після народження дитини.

Пригнічення, відсутність метеликів щастя, роздратованість від постійного дитячого плачу — відчуття, що супроводжують деяких жінок після пологів і є свідченням появи післяпологовї депресії.

У цьому питанні нам допомогли розібратися практикуючий психіатр і психотерапевт Софія Влох та гінеколог Альона Костюк.

Усе, що потрібно знати про післяпологову депресію — читайте у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Приблизно 10-13% жінок у світі страждають від післяпологової депресії.

Це стан, під час якого жінка відчуває невдоволення материнством, може виявляти жорстоке ставлення до дитини і не бажає доглядати її, іноді робить спроби втекти з дому, аби уникнути виконання своїх обов’язків, і навіть намагається накласти на себе руки.

Результатом цієї хвороби можуть бути погіршення стану психічного здоров’я, погані стосунки з родиною, втрата спроможності виконувати свої материнські обов’язки.

Є також ризик виникнення шкідливих звичок: куріння, алкогольної або наркотичної залежності.

Післяпологова депресія може тривати більше року з моменту народження дитини. Якщо її вчасно не лікувати, вона може перетворитись на більш складне за симптоматикою захворювання – післяпологовий психоз.

Післяпологовий психоз – це стан, який з’являється зазвичай протягом перших тижнів після пологів, а також після затяжного періоду післяпологової депресії.

Перебіг і характер цього захворювання мають важчий характер.

Ознаки та симптоми післяпологового психозу:

Післяпологовий психоз зазвичай призводить до госпіталізації у психіатричну лікарню.

Післяпологова депресія – прерогатива не лише звичайних жінок і не залежить від кількості грошей.

Анджеліна Джолі також пережила цей досвід після народження близнюків Нокса і Вів’єн.

За спогадами, вона постійно дратувалась, відчувала перепади настрою від бажання плакати до раптового сміху, майже весь час нічого не їла і змушувала себе вживати мінімум їжі тільки щоб годувати дітей.

Селін Діон теж страждала від післяпологової депресії, хоча її близнюки були довгоочікуваними дітьми.

За її словами, вона могла годинами дивитись в одну точку, постійна емоційна нестабільність позбавляла сил.

Але допомогти побороти депресію їй допомогли не ліки і психологи, а підтримка рідних людей.

Гінеколог Альона Костюк розповідає, що найчастіше післяпологова депресія не залежить від гормональних змін. Так, організм жінки відчуває стрес через переналаштування до звичних показників, але це не сильно впливає на психічний стан.

Загрозу можуть становити наявні у жінки погані звички (алкогольна чи наркотична залежність).

Народження дитини змушує відмовитись від вживання алкоголю чи наркотиків. Це провокує стрес для організму, що звик отримувати ці речовини і жінка впадає в депресію, проте вона не зовсім пов’язана з пологами.

Альона Костюк також зазначає, що багато жінок можуть відчувати депресію через ризик синдрому раптової смерті немовлят.

Це смерть дитини на першому році життя, яка наступила раптово, як правило, під час сну, без попередніх захворювань чи травм.

Молода мама може постійно хвилюватись за дитину, перевіряти її частіше, ніж це потрібно, боячись знайти її мертвою. Такий стрес знижує емоційне задоволення від материнства і викликає післяпологову депресію.

Психіатр Софія Влох каже, що провокувати післяпологову депресію можуть генетичні фактори, спадкова схильність, депресії в минулому, психологічні особливості жінки. ​

Зміни, що відбуваються в житті жінки після появи дитини, відіграють велику роль.

Звичний розклад змінюється, дитина стає новим центром Всесвіту, залишається все менше часу на себе. Особливо це стосується жінок, які вели активний спосіб життя до вагітності.

Стосунки між подружжям також впливають на психоемоційний стан жінки. Відсутність підтримки з боку чоловіка змушує молоду маму почуватись самотньою у вихованні дитини.

До того ж не всі жінки психологічно готові до материнства. Багато вагітностей є незапланованими, і жінка змушена направити свої плани на життя у нове русло, готуючись до небажаного народження.

Лікування післяпологової депресії полягає у когнітивно-поведінковій психотерапії, у деяких випадках у поєднанні з антидепресантами. Така терапія зосереджується на тому, як думки можуть впливати на емоції, які в свою чергу впливають на поведінку.

Але разом з тим не слід забувати наступне: повноцінний сон, відпочинок, фізичні вправи, регулярний прийом їжі.

Пам’ятайте, що з народженням дитини життя не закінчується, а тому потрібно приділяти увагу собі.

Займайтесь улюбленими хобі, зустрічайтесь з друзями, пам’ятайте про особистий догляд. Зробіть манікюр або змініть зачіску. Навіть перегляд серіалів або читання книг значно покращить настрій і змусить відволіктись від поганих думок.

Не бійтесь думати про себе. Материнство – це жертва, але вона має бути поміркованою. З народженням дитини жінка все ще продовжує існувати і тому радувати себе гарячою ванною чи філіжанкою кави – це нормально і не егоїстично.

Гінеколог Альона Костюк підкреслює, що підтримка рідних – дуже важлива для жінки.

Не соромтесь нагадувати чоловікові про його обов’язки, навіть якщо у вашій родині звикли перекладати догляд за дитиною на жінок.

Якщо ви почуваєтесь виснаженою, попросіть чоловіка заспокоїти немовля під час плачу або змінити памперс.

Поясніть свій стан і не почувайтесь винною. Втомлюватись – природньо.

І головне: не відкладайте лікування. Будь-які зволікання можуть нашкодити вашому психічному стану і стосункам з дитиною, тому у разі появи будь-яких симптомів післяпологової депресії обов’язково зверніться до фахівця.

Пам’ятайте: мати післяпологову депресію – не соромно, адже люди не застраховані від невдач.

Фото: Unsplash

