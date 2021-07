Вороги імунітету: ТОП продуктів, які знижують захисні сили організму

Які продукти послаблюють імунітет людини та знижують захисні сили організму? Ранок у Великому Місті зараз розкаже.

Під час пандемії коронавірусу вкрай важливо, щоб організм був у змозі впевнено протистояти вірусам. Саме тому важливо їсти продукти, що покращують імунітет, і відмовитися від тих, які йому шкодять.

Цукор – один із головних ворогів імунітету.

Він не лише підвищує рівень глюкози в крові, але й не дає нормально засвоюватися вітаміну С, який ми отримуємо з фруктів та овочів.

А цей вітамін, як відомо, грає важливу роль у зміцненні здоров`я.

Ми не пропонуємо повністю відмовитися від солодкого, але радимо зменшити його споживання та хоча б частково замінити на корисні аналоги (фрукти, мед, сухофрукти).

Більшість із нас надає перевагу саме білому хлібу. Адже він смачний та чудово підходить до будь-яких продуктів.

Але саме хліб із очищеного білого борошна наносить найбільшу шкоду імунітету.

Справа в тому, що в ньому містяться речовини, які знижують рівень Т-лімфоцитів і бета-клітин в організмі.

Це призводить до того, що захисні сили організму слабшають – і ми частіше хворіємо.

Саме тому важливо замінити білий хліб на житній, цільнозерновий або гречаний.

Вживаючи алкогольні напої частіше, ніж раз на тиждень, ти наносиш додатковий удар по імунітету.

Спиртне перевантажує печінку, через що сповільнюється процес очищення організму, виведення з нього токсинів і шлаків.

Фастфуд та напівфабрикати ускладнюють роботу шлунка та кишечника.

Як наслідок – сили організму йдуть на відновлення нормального травлення, а не на захист від вірусів.

Молочні продукти загалом їсти можна, але якщо ви вже захворіли – краще від них тимчасово відмовитися.

Справа в тому, що молоко та твердий сир провокують утворення слизу та ускладнюють відходження мокроти. Через що процес одужання може затягнутися.

Втім, кисломолочних продуктів це не стосується – кефір, йогурт і ряжанка, навпаки, мають бути в твоєму раціоні. Адже вони містять корисні лактобактерії, які підвищують захисні сили організму.

Фото: Pixabay

