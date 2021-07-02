Корисний смаколик: 5 причин їсти шоколад

Чим корисний шоколад? Навіщо його їсти? Та чи можна це робити щодня? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 фактів, які доводять, що шоколад – це справжні солодкі ліки.

Чим корисний шоколад?

Шоколад знімає стрес

Науковці з’ясували, що темний шоколад допомагає боротися зі стресом.

Він виводить з організму гормони стресу – кортизол і катехоламіни.

Завдяки цьому споживання цього десерту суттєво зменшує стресові реакції.

Тож перед важливою подією обов’язково з’їж пару шматочків темного шоколаду. І завжди тримай плиточку на роботі – про всяк випадок 🙂

Шоколад захищає від ультрафіолету

У складі темного шоколаду є флавоноли, які ефективно захищають шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Тож, збираючись на пляж, випий кави або чаю з шоколадкою.

Звісно, повністю замінити сонцезахисний крем шоколад не зможе. А от посилити його дію – ще й як!

Обирай шоколад, який містить принаймні 70% какао. У ньому високий вміст флавоноїдів, а отже – користі буде більше, ніж від молочного шоколаду.

Шоколад захищає від діабету

Виявляється, гіркий шоколад допомагає поліпшити чутливість організму до інсуліну.

Завдяки цьому він може відстрочити чи навіть запобігти розвитку діабету.

Щоправда, тим, у кого діабет уже з’явився, лікарі радять вживати шоколад, що містить не цукор, а його замінники.

Шоколад дає енергію

Шоколад містить кофеїн, здатний наповнити тебе енергією та активністю.

Тож спробуй якось замінити звичну філіжанку кави на пару шматочків чорного шоколаду.

Шоколад допомагає від кашлю

У шоколаді міститься теобромін. Ця речовина здатна пригнічувати напади кашлю, бо заспокійливо діє на нервові закінчення блукаючого нерва, що з’єднують дихальні шляхи і мозок.

Щоб заспокоїти напад кашлю, повільно розмоктуй шматочок чорного шоколаду.

Втім, зловживати цими смачними ліками – не варто. Адже у великих кількостях теобромін викликає безсоння.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості вина.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.