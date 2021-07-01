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ICTV Ранок 01.07.2021 16:58
01.07.2021 16:58
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Як оформити спальню: модні тренди для ідеально затишного інтер’єру


Сучасні ідеї інтер’єру спальні – як зробити кімнату справді стильною та затишною.

Спальня – це місце, де ми відпочиваємо після насиченого подіями дня. І перше, що бачимо, відкривши очі зранку і налаштовуючись на нові звершення.

Саме тому інтер’єр цієї кімнати має бути максимально комфортним, стильним та затишним.

Ранок у Великому Місті зробив міні-гайд із модних тенденціяїх оформлення спален.

Він стане тобі у нагоді, якщо плануєш робити ремонт або просто хочеш освіжити інтер’єр, додавши пару стильних деталей.

Як оформити спальню: модні тенденції дизайну

Еко-стиль

Еко-інтер’єр  – це про любов до природи та натуральності в усьому. У таких спальнях немає місця пластику чи синтетичного текстилю.

Натомість в оформленні легко можна зустріти дерево, натуральний камінь, а також багато гарного текстилю з бавовни, льону та шовку.

Еко-стиль не передбачає зайвих деталей декору, а от  рослини в горшках – це саме те, що треба. Вони зроблять приміщення не лише стильним, але й «живим».

Результат – комфортний простір, де хочеться просинатись і засинати, а також просто відпочивати.

Біла спальня

Білий колір – це універсальний варіант дизайну спальні.

Він здатен зробити кімнату візуально більшою, надати їй повітря та простору. Тож для невеликого приміщення це взагалі ідеальне рішення.

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До речі, ти можеш використовувати в оформленні не лише білосніжний колір, але й молочний, мармуровий, перламутровий.

Це допоможе додати нових акцентів і зробити атмосферу в спальні теплішою.

Великі дзеркала

Однією з панівних тенденцій у дизані стали великі дзеркала і навіть цілі дзеркальні стіни у спальні.

Якщо правильно їх розташувати, вони здатні навіть дуже маленьку кімнату зробити візуально просторою і збільшити її майже вдвічі.

М’які узголів’я

М’які узголів’я з тканини або шкіри – гарячий тренд, який зробить твою спальню сучасною та комфортною.

М’які панелі можуть бути гладенькими, але частіше вони прикрашені обємним геометричним малюнком ­– квадратами або ромбами.

3D-об’єм

Об’ємний декор на стінах та меблях – це справжній хіт сучасних спален.

Використання 3D-панелей та різноманітні ігри з простором здатні зробити дизайн кімнати не лише модним, але й надати йому вишуканої індивідуальності.

Надзвичайно цікаво та оригінально виглядає об’єм, створений світлом.

Спробуй пограти з цим ним в інтер’єрі.

Вбудоване ліжко

Звісно ж, ліжка, які стоять окремо, теж залишаються в моді. Але якщо хочеться чогось компактного і водночас оригінального – зверни увагу на ті, що вбудовані в меблі або стіну.

Вони займають менше місця, а ще додають затишку і створюють додаткові можливості для облаштування власного простору з улюбленими книгами, гаджетами та аксусуарами.

І обов’язково подумай про доступ приємного світла в спальну зону.

Оригінальні світильники

Оригінальний світильник – найпростіший спосіб освіжити інтер’єр спальні без значних фінансових затрат.

І справа тут не лише в дизайні самих освітлювальних приладів, але й можливості налаштувати світло в кімнаті на свій смак – зробити його холодним чи теплим, м’яко розсіяним чи чітко спрямованим у конкретні точки.

Максимально стильним вибором стануть скляні кулі, настінні світильники з імітацією мармуру та екологічні моделі з ротангу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оформити кухню.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: інтер'єр, модні тренди
01.07.2021 16:58



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