Календар садівника-городника на липень 2021: сприятливі дні для посіву

Місячний посівний календар садівника і городника на липень допоможе вибрати найкращий час для роботи на городі та в саду.
Коли варто попрацювати на присадибній ділянці, а коли краще зайнятися іншими справами?
Читай у матеріалі.
Місячний календар садівника-городника на липень 2021
Сприятливі дні: 4, 7, 13-15, 19-23, 27 червня.
Несприятливі дні: 2, 9-11, 17, 24-24 червня.
Сприятливі дні для робіт у саду та на городі
4 липня: Сприятливий день для посадки коренеплодів і овочів. Рекомендується посів цвітної капусти, броколі, квасолі, кореневої петрушки, селери, крес-салату, шпинату.
Можна поливати город, полоти бур’яни та вносити добрива.
7 липня: Гарна пора для висадки дерев і кущів.
Можна збирати врожай, який дозрів, і відправляти його на зберігання чи переробку.
13-15 липня: Період чудово підходить для посіву декоративних рослин.
Рекомендується проводити посів, полив та внесення добрив.
А от замочувати насіння та сіяти огірки зараз не варто.
19-23 липня: Період добре підходить для всіх садово-городніх робіт.
Посаджені сьогодні плодові дерева радуватимуть великим врожаєм протягом довгих років.
27 липня: Відмінний час для посіву, посадки, пересадки овочів і зелені.
А от обробляти сад і город від шкідників сьогодні не варто.Також по темі: Чудодійні паростки: чим корисна мікрозелень та як її вирощувати Чайний гриб або модна комбуча: що це за напій і в чому полягає його користь Місячний календар на липень 2021 – сприятливі та несприятливі дні
Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися садом і городом.
Зберігай посівний календар на липень 2021 і заглядай у нього щоразу, коли плануєш попрацювати на городі.
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